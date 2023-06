Vidéo – Ouahbi rassure sur les peines alternatives: « Les criminels ne pourront pas racheter leur liberté… »

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi met fin à la polémique autour de la possibilité pour des condamnés d’échapper à la Justice en rachetant leur liberté avec l’argent. Niet!

Invité du journal télévisé de la chaîne Al Aoula, ce jeudi soir, M. Ouahbi a assuré que la nouvelle mouture du projet de loi relatif aux « peines alternatives », adoptée jeudi dans la journée en Conseil de gouvernement, ne comporte plus les fameuses “amendes journalières”.

Celles-ci faisaient pourtant partie de la liste des « peines alternatives » présentée en janvier dernier devant le Parlement et prévoyaient qu’un condamné qui remplit « certaines conditions » peut payer une somme allant de 100 à 2.000 dirhams pour chaque jour de la peine privative de liberté prononcée par la Justice à son encontre.

« L’amende journalière a été retirée du projet de loi, mais l’idée est toujours là », a indiqué le ministre lors du JT en langue arabe de 21H00, ajoutant que certains avaient mal compris le concept de cette option.

« L’idée n’est pas de commettre un crime, aller à la caisse, payer puis partir comme ça… Ce n’est pas aussi simple que ça”, a répondu le ministre et avocat de profession aux interrogations de la présentatrice du JT.

M. Ouahbi considère que pour pouvoir bénéficier de la dite « amende journalière », le crime concerné « ne doit pas être grave, puis le condamné doit purger une partie de sa peine de prison, faire preuve de bonne conduite et de regret selon les critère de l’Administration pénitentiaire… et que la victime doit renoncer expressément ».

Le ministre a précisé également que la valeur de ces amendes journalières devait être estimée en fonction des revenus du condamnés.

« Certains allaient payer 50 dirhams par jour, d’autres 3000 dirhams”, a-t-il ajouté.

Quoi qu’il en soit, cette mesure a été retirée après de longues concertations au sein de la commission présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, et composée du ministère de l’Intérieur, du Secrétariat général du gouvernement, et de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

+ « Les peines alternatives pourront offrir une nouvelle chance à ceux qui la méritent » +

Par ailleurs, M. Ouahbi a estimé que le projet de loi en question « reflète une approche avancée par rapport à la question du crime, car la prison n’est pas toujours la solution, et elle peut même un problème dans certains cas ».

Lors de ce passage à la télévision, M. Ouahbi a affirmé que « les peines alternatives pourront offrir une nouvelle chance à ceux qui la méritent, afin qu’ils puissent être réhabilités et réintégrés dans la société ».

Ces mesures permettront également de “réduire le problème de l’engorgement dans les prisons”, en remplaçant les peines privatives de liberté par des peines alternatives… Dans le monde entier, on a constaté que si on donne une deuxième chance, selon les bonnes conditions, ça marche bien”, a confié Abdellatif Ouahbi.

In fine, il a assuré que « seul le juge peut décider d’avoir recours à ces peines alternatives, en prenant en considération certains conditions sine qua non, à savoir l’absence d’antécédents, la non-gravité des faits reprochés et que la peine prévue ne dépasse pas 5 ans de prison, et surtout que l’accusé ait exprimé clairement ses regrets ».

Parmi les peines alternatives prévues par le projet de loi en question: 1- il y a le travail d’intérêt général, 2- la surveillance électronique avec bracelet, 3- la limitation de certains droits ou l’imposition de mesures restrictives, thérapeutiques ou de réhabilitation.

Article19.ma