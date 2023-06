Maroc / Israël – Le président de la Knesset salue le leadership « courageux » du Roi Mohammed VI en faveur de la paix

Le président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, a salué, jeudi à Rabat, le leadership « courageux » du Roi Mohammed VI en faveur de la paix.

« Une fois de plus, je tiens à saisir cette opportunité pour saluer le leadership courageux de SM le Roi Mohammed VI en faveur du renforcement des relations entre les nations, de l’instauration de la paix et de la promotion des valeurs marocaines », a déclaré à la presse M. Ohana, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

+ Visite « historique » qui n’est pas une coïncidence, mais reflète les valeurs marocaines… +

Il a, par ailleurs, noté que son entretien avec M. Bourita a porté sur plusieurs questions en vue d’ouvrir la voie au renforcement et à la consolidation des relations entre le Royaume du Maroc et Israël.

Évoquant sa visite au Parlement du Royaume, M. Ohana, aux origines marocaines, a précisé que c’est la première fois qu’un président de la Knesset est invité au parlement d’un pays musulman.

Il a, dans ce sens, affirmé que cette visite « historique » n’est pas une coïncidence, mais reflète les valeurs marocaines qui sont les siennes de par ses origines, son éducation et le milieu dans lequel il a grandi.

Article19.ma