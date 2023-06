Éducation – Le CNDH organise à Rabat une journée d’étude sur le thème du « phénomène du décrochage scolaire au Maroc »

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), à travers son Mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits, organise une journée d’étude sur le thème « Le phénomène du décrochage scolaire au Maroc : une violation du droit de l’enfant à l’éducation », le vendredi 9 juin à Rabat.

Dans un communiqué rendu public, le CNDH affirme que cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de « l’intérêt du Conseil pour le droit à l’éducation » comme l’un des droits fondamentaux garantis aux enfants par les pactes internationaux pertinents, que le Royaume a ratifiés, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, etc.

À noter que la Constitution du Royaume de 2011 énonce dans ses chapitres 31 et 32, « la responsabilité de l’État de veiller à ce que les citoyens hommes et femmes bénéficient, sur un pied d’égalité, du droit à accéder à une éducation moderne, accessible et de qualité. »

+ Phénomène du décrochage scolaire au Maroc +

Cette journée d’étude, organisée par le Conseil avec la participation d’acteurs et d’intervenants dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, vise à mettre la lumière sur le phénomène du décrochage scolaire au Maroc en tant que violation du droit à l’éducation qui est un droit de l’homme, de l’aborder juridiquement et de répondre à de nombreuses questions, afin de formuler des propositions et des recommandations à son sujet.

Cette rencontre se tiendra sous la présidence de Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH, et en présence de M. Abdelkarim Alaazani, Coordonnateur du Mécanisme National de Griefs des Enfants Victimes de Violations des Droits de l’Enfant, et des représentants du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Primaire et des Sports, du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique et de l’Observatoire Marocain pour la Réduction du Décrochage Scolaire.

