Macron lance le « Sommet pour un nouveau pacte financier mondial » le 22 juin à Paris

Le Président Emmanuel Macron a convié à Paris des chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’institutions financières mondiales et des représentants du secteur privé et de la société civile afin de poser les bases d’un « nouveau système financier international » afin de relever les défis communs : la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité, a-t-on appris ce jeudi.

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial se déroulera au Palais Brongniart, à Paris, les jeudi 22 et vendredi 23 juin prochain.

À noter, la liste des invités n’a pas été dévoilée jusqu’à maintenant.

Article19.ma