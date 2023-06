Football – Le Raja se sépare de son entraîneur, Mondher Kebaier

Divorce. Le Raja de Casablanca a annoncé mercredi qu’il se sépare de l’entraineur tunisien, Mondher Kebaier, à cause “des absences répétées et non justifiées” du technicien tunisien des entrainements et ce depuis le 29 mai.

Cette situation enfreint les clauses du contrat liant les deux parties, a indiqué le Raja de Casablanca dans un communiqué.

Le club casablancais a également souligné se réserver le droit de prendre toutes les mesures et dispositions juridiques pour préserver ses intérêts.

Article19.ma