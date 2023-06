[Point de vue] – « Israël doit reconnaître la marocanité du Sahara », estime un ancien haut Conseiller du gouvernement israélien (JNS)*

Verbatim. « Israël doit faire preuve de plus d’initiative et de courage dans ses relations avec le Maroc, notamment dans le cadre du dossier du Sahara ». C’est la thèse que défend Eran Lerman, ancien directeur des affaires étrangères au sein du Conseil national de sécurité israélien, dans son article intitulé “Les relations Israël-Maroc et l’avenir des Accords d’Abraham” publié par le Centre Jérusalem des études stratégiques et relayé par l’agence de presse israélienne JNS.

D’après l’auteur de l’article, qu’il est temps que Tel Aviv enlève les dernières barrières sensibles, pour que les relations avec Rabat réalisent pleinement leur potentiel, notamment en reconnaissant la souveraineté du Royaume sur ses provinces sahariennes. Et d’ajouter que la question de l’intégrité territoriale constitue la plus grande priorité stratégique et diplomatique pour le Palais, le gouvernement et le peuple, et se trouve donc au cœur des efforts diplomatiques du pays, notamment auprès de Washington, pour obtenir les reconnaissances de sa souveraineté sur le Sahara.

Dans ce sens, Eran Lerman souligne que l’accord tripartite de décembre 2020, ayant amorcé la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, a été accompagné par la décision de l’ancien président américain, Donald Trump, de reconnaître la marocanité du Sahara, et que par conséquence, Rabat s’attendait à ce que Tel Avec emboîte le pas à Washington au lieu d’attendre des gestes supplémentaires du côté marocain.

+ « L’implication l’implication de l’Iran dans le conflit du Sahara date de plusieurs décennie » +

Cette lenteur, voire réticence, de la partie israélienne laisse les Marocains “perplexes”, estime l’auteur de l’article, et fait que les représentations diplomatiques des deux pays stagnent au rang de bureau de liaisons et qu’elles ne soient toujours pas élevées au rang d’ambassades. Ce mécontentement marocain se traduirait également par le report de la deuxième édition du Forum du Néguev, événement qui réunit les chefs de diplomatie d’Israël, des États-Unis et des pays arabes ayant normalisé, prévu au Maroc en mars 2023 mais reporté à fin juin.

Eran Lerman affirme, par ailleurs, qu’une reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara ne constituera pas uniquement une avancée de taille dans les relations bilatérales, mais doit également consolider les efforts conjoints contre les tentatives iraniennes d’hégémonie sur la région.

L’auteur souligne que l’implication de la République islamique dans le conflit du Sahara date de plusieurs décennies, et ne fait que s’aggraver alors que plusieurs rapports affirment que Téhéran aurait fourni récemment, via l’Algérie, des équipements dont des drônes d’attaques aux milices du Polisario.

L’auteur de l’article conclut que le prochain grand pas dans le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv, en l’occurrence la reconnaissance de la marocanité du Sahara et la mise en place de véritables ambassades dans les deux capitales, et du ressort au gouvernement israélien. Mais avant d’y parvenir, il est préférable de préparer le terrain en programmant une visite d’État du président israélien, Isaac Herzog, durant laquelle celui-ci pourra rencontrerer le Roi Mohammed VI. »

Un tél développement aura un impact important sur toute la région, puisqu’il donnera un nouveau souffle aux accords d’Abraham et au Forum du Néguev », conclua Eran Lerman.

*L’ex Conseiller Eran Lerman

Article19.ma