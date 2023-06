Histoire – Archives du Maroc reçoit des documents d’archive de Abdelouahed Radi et du photographe français Robert Chastel

Archives du Maroc a a conclu, mardi à Rabat, deux accords de don en vertu desquels l’institution recevra les archives de l’ancien parlementaire et ministre feu Abdelouahed Radi, ainsi que celles du photographe français Robert Chastel.

Le premier accord, paraphé par la fille du défunt et le directeur des Archives du Maroc, Jamaa Baida, prévoit la remise des archives personnelles de l’ancien ministre.

Dans une allocution à cette occasion, M. Baida a souligné que les archives de feu Radi « témoignent de son parcours professionnel et politique exceptionnels, aussi bien sur le plan national qu’international, ainsi que de son esprit patriotique », assurant que la préservation de ces archives devra « contribuer à la préservation de l’histoire commune et de sa transmission aux générations actuelles et futures ».

+ “ Perpétuer son engagement au service du Maroc” +

De son côté, Lamia Radi a assuré que son père avait, de son vivant, tenu à léguer l’ensemble de ses archives personnelles aux Archives du Maroc « en vue de les rendre accessibles aux Marocains et perpétuer ainsi son engagement au service du Maroc et des Marocains ».

Le deuxième accord concerne l’ensemble des archives de l’écrivain français Robert Chastel, un passionné d’histoire et de photographies. Ces archives ont été acquises par la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) au profit des Archives du Maroc. Ledit accord a été paraphé par M. Baida, M. Chastel et le président du Conseil de surveillance de la BMCI, Jaouad Hamri.

Les archives de M. Chastel comprennent plus de 2500 documents, dont 527 cartes postales, 1200 diapositives, 700 photographies, 141 plaques photographiques et un film négatif qui, retraçant l’histoire patrimoniale de la ville de Casablanca de 1880 à 1952, illustre la passion de Robert Chastel pour la photographie.

+ « Les archives privées, un patrimoine commun » +

La signature desdits accords s’inscrit dans le cadre des activités des Archives du Maroc à l’occasion de la Semaine internationale des Archives qui prendra fin le 9 juin, Journée internationale des Archives.

Dans une déclaration à la MAP, M. Baida a fait remarquer que la Semaine internationale des Archives est l’occasion de rappeler l’importance de la question des archives qui, au-delà du simple caractère patrimonial, illustrent la modernité et l’ouverture des sociétés.

En optant pour le thème « Les archives privées, un patrimoine commun », Archives du Maroc, a-t-il dit, entend souligner la bonne dynamique dont témoignent les archives privées placées ces dernières années entre les mains de l’établissement « qui vise à enrichir le patrimoine archivistique marocain ».

La célébration de la Semaine internationale des Archives se poursuit jusqu’au 9 juin avec le vernissage d’une exposition de photos et de documents et d’une rencontre-hommage sous le signe « Brahim Akhiat : un parcours dense de militantisme pour la culture amazighe ». (MAP)

Article19.ma