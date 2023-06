Inédit – Douze soldats israléien participent à l’exercice ‘African Lion’ au Maroc

La normalisation entre le Maroc et Israël « va bon train », selon le Times of Israël. Et pour cause, pour la première fois de l’histoire, des soldats de l’armée israélienne -au nombre de 12, pour être plus précis- prennent part activement à l’exercice militaire international “African Lion 2023”, le plus grand en son genre en Afrique et dont la majeure partie se déroule sur le sol marocain, du 6 au 16 juin, révèle la même source.

« Un délégation de 12 soldats et commandants du Bataillon de reconnaissance Golani a quitté dimanche (Israël) pour l’exercice “African Lion 2023” au Maroc », le pays-hôte, a annoncé un communiqué militaire israélien publié lundi.

Il s’agit de la première participation israélienne active à ces manœuvres. Lors de l’édition 2022 de l’exercice African Lion, l’État hébreu avait signé sa présence à travers des observateurs militaires internationaux, sans déployer de soldats sur le terrain.

“Durant les deux prochaines semaines, nos soldats vont se concentrer sur un entraînement dans différentes situations de combat qui allient guérilla urbaine et guerre souterraine, et qui se conclura par un exercice conjoint pour toutes les armées participantes », précise le communiqué israélien.

+ 8.000 soldats issus de 18 pays participent au exercices de « African Lion » du 6 au 16 juin +

Co-organisée par le Maroc et les Etats-Unis, cette 19ème édition de l’exercice « African Lion” se tient du 6 au 16 juin, avec la participation d’environ 8.000 soldats issus de 18 pays. La partie marocaine des exercices se déroule dans 7 des 12 régions du Royaume, indique l’État-major des Forces armées royales (FAR).

African Lion comprend des exercices de planification opérationnelle et de lutte contre les armes de destruction massives, des entraînements tactiques terrestres, maritimes, aériens et des forces spéciales, ainsi que des opérations aéroportées, selon les FAR.

Cette première présence israélienne active à l’exercice African Lion consolide le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv, entamée depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020, notamment sur le plan militaire et sécuritaire.

En novembre 2021, le ministre israélien de la Défense d’alors, Benny Gantz, s’était rendu à Rabat pour une visite au Royaume, durant laquelle un accord sur la coopération sécuritaire, qualifié d’historique, a été signé. En septembre 2022, le général El Farouk Belkhir, alors inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a fait le déplacement à Tel Aviv pour prendre part à la première Conférence internationale sur l’innovation de défense (CII).

Outre l’échange de visites de haut niveau, c’est surtout l’augmentation d’achats d’armes israéliens par le Maroc qui marque, depuis la reprise des relations. Système de défense antiaérienne et anti-missiles, drônes, systèmes de reconnaissances, outils de guerre électronique, entre autres, font partie de contrats ayant été déjà conclus ou qui sont en cours de discussion, ajoute la même source.

Article19.ma