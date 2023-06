Musique – Le Chœur des Trois Cultures offre deux concerts, le 9 juin et le 10 juin

La Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée organise deux récitals gratuits auxquels participeront une centaine d’artistes, et ce le 9 juin au Théâtre National Mohammed V de Rabat et le 10 juin à l’Église Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca, d’après un communiqué.

Les membres marocains appartiennent à la chorale Les Voix du Choeur basée à Rabat, un ensemble vocal qui réunit une cinquantaine de choristes passionnés par la musique dont leur répertoire est composé par des œuvres du patrimoine du Maroc et de la contemporanéité.

Quant aux andalous, les participants sont une sélection faite à partir de plusieurs chœurs et ensembles tels que ProyectoeLe, le Chœur de Chambre de Séville, la Société Musicale de Séville Coro Codice, A5 Vocal Ensemble et le Chœur de l’Association Amis de la Maestranza, parmi d’autres.

+ Des moments d’échange et des jours de coexistence +

Le Chœur des Trois Cultures sera accompagné d’une sélection de 29 musiciens professionnels, principalement originaires du Maroc, possédant une vaste expérience et une excellente formation musicale, avec un mélange de sons et instruments comme les violons et les contrebasses, accompagnés par le kanoun, la percussion ou le ney.

Concernant le programme, le répertoire marocain propose une sélection d’œuvres qui font partie du patrimoine musical de ce pays, d’héritage juif, et qui ont été arrangées par Idriss Lamarti et Aschraf Sbai, plus précisément Achakat Tafla Andalousia & Mahani Zine de Salim Halali, Al Hamouchia, Khlili de Lemchaheb, Hbib Al Qalb d’Abdessadeq Chqara et Bourakia, pièces qui seront mises en scène par Rabii Merouane.

Du côté espagnol interviendront les chefs Carlos Cansino et María Jesús Pacheco, qui seront respectivement en charge des œuvres Contemplation (2002), de José Manuel Gil, et Requiem op 48(1886-88), de Gabriel Fauré avec des arrangements d’Edgar F. Girtain.

Ces récitals seront la continuation d’un processus beaucoup plus ample, dans laquelle les participants partageront des répétitions dès le 7 juin, avec des moments d’échange et des jours de coexistence non seulement pour unir leurs voix, mais surtout pour mieux se connaître, promouvant le dialogue interculturel et le respect entre personnes d’origines et de traditions religieuses différentes.

