[Chronique] – La mentalité marocaine ne changera pas avant 227 ans

Par Jaouad Mabrouki *

À travers mon expérience professionnelle et mon analyse de la société marocaine, je constate que la mentalité du marocain de 2023 est identique à celle des générations passées.

Certes nous constatons une évolution dans plusieurs domaines, technologique, scientifique, de l’habitat, d’architecture ainsi que dans la consommation sauvage et gourmande.

Le marocain vend une image de bien-être, de bonheur et du savoir bien vivre. Vous pouvez constater ceci d’une manière éclatante sur les réseaux sociaux et les plateaux médiatiques.

En parcourant les réseaux sociaux, en assistant aux séminaires et conférences, en regardant les émissions à la télévision ou en écoutant la radio et en lisant la presse, nous avons l’impression que nous sommes dans une société ouverte d’esprit.

Tristement la réalité est tout autre que ces images édulcorées.

Je vais vous énumérer les deux points cardinaux qui ont façonné le cerveau marocain tenant la mentalité prisonnière et sclérosée depuis des siècles, sans pouvoir bouger d’un iota :

1- Le système scolaire

Le système scolaire considère toujours l’enfant comme un réservoir vide à remplir avec des connaissances toxiques pour son développement et son épanouissement personnel. L’enseignement n’inculque pas à l’élève la règle de la remise en question et la critique. L’enseignant est également incapable de se remettre en question, car issu du même système. Nous instaurons ainsi une dynamique de la soumission du faible (l’élève) au plus fort (l’enseignant). Nous apprenons à nos élèves à obéir aveuglement.

2- Le gavage religieux

Pour être précis, je ne désigne aucune religion particulière, sachant que nous trouvons des marocains musulmans, juifs, chrétiens, baha’is ou autres. En clair, je ne parle pas de la religion en tant que choix strictement individuel, mais plutôt en tant que produit de consommation collective. Autrement dit, comment la « religion-produit » sature le cerveau marocain.

La religion a inspiré le système scolaire qui ne pourrait être en aucun cas en opposition avec elle, basée sur la dynamique de l’obéissance totale. Obéir à Dieu aveuglement, c’est le fondement du système scolaire et parental. La religion ne peut tolérer la remise en question de la croyance, des lois religieuses, des dirigeants religieux, ni même de l’existence de Dieu, du paradis et de l’enfer.

La religion s’est faite d’elle-même une science au-dessus de toutes les sciences, ne laissant aucune place à la critique et à la remise en question. Raison pour laquelle, la religion est l’instrument idéal pour faire taire tout esprit éclairé et évolutif.

Ce sont ces deux points noirs qui forment l’obstacle majeur au changement de la mentalité marocaine qui s’exprime dans le refus de l’égalité de l’homme et de la femme, de la liberté individuelle, de la liberté du corps et évidemment celle de l’expression.

La religion uniformise la pensée « Soit tu obéis et tu es des nôtres, soit tu penses différemment et tu es alors un ennemi ».

La persécution des religions dans plusieurs régions du monde, par les autorités, en est une preuve incontestable.

Comme d’habitude, je ne propose aucune solution, car cette dernière doit venir de façon adaptée et cohérente de chacun de nous.

* Docteur Jaouad MABROUKI, Psychiatre, Psychanalystea de la société marocaine

N/B : Les idées exprimées dans cette chronique ne reflètent pas nécessairement la ligne éditoriale d’Article19, et n’engagent ainsi que leur auteur

Article19.ma