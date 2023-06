Dialogue interreligieux : « En adoptant l’approche marocaine, nous pourrons inspirer d’autres nations d’Afrique, du monde islamique et au Moyen-Orient » (Yossef Ben-Meir)*

Témoignage. Il y a vingt-neuf ans, j’étais un Volontaire du Corps de la Paix vivant dans un village montagneux du Haut Atlas appelé Amsouzerte, près du côté sud du Parc National du Toubkal au Maroc.

À l’époque, le trajet du village aux centres-villes les plus proches prenait près de 20 heures sur des routes non goudronnées et des cols de montagne. Au pied d’une montagne, à une cinquantaine de kilomètres d’Amsouzerte, j’apercevais parfois un vieux mausolée blanc qui semblait égaré parmi les maisons en briques de terre caractéristiques des paysages ruraux marocains.

En regardant cette zone montagneuse en érosion, je pouvais imaginer d’immenses étendues de terrasses construites au-dessus du mausolée pour que la communauté musulmane locale puisse construire des pépinières d’arbres et en tirer des avantages générationnels. Les pépinières sont très précieuses pour les communautés agricoles marocaines car 70 % des terres agricoles du pays ne génèrent que 10 à 15 % des revenus agricoles. La culture d’arbres fruitiers permet aux familles d’agriculteurs de passer des cultures d’orge et de maïs moins lucratives et de générer des revenus plus élevés.

Plus tard, j’ai appris que le mausolée est une tombe sacrée d’un saint hébreu (tzaddik, ou «juste») nommé David-Ou-Moshe, l’un des plus de 600 tzaddikim (musulmans, juifs et chrétiens) enterrés dans tout le Maroc. J’ai réalisé que la terre autour de ces sépultures pourrait être exploitée pour de futures pépinières d’arbres, générant potentiellement des dizaines de millions de jeunes arbres chaque année.

Comment ai-je su que les gens désiraient des arbres ? En tant que Volontaire du Corps de la Paix, nous avons été formés pour les écouter. Ainsi, ce projet et le travail de l’organisation que j’ai co-fondée en 2000, la Fondation du Haut Atlas, s’appuient sur la volonté et la perspective de développement des communautés marocaines.

Les petits propriétaires terriens ne peuvent souvent pas désigner les ressources de parcelles de pépinière nécessaires au cours des deux années nécessaires à la maturation des semences d’arbres fruitiers ; ils doivent récolter chaque saison de chaque mètre carré disponible pour maintenir leurs moyens de subsistance. Ainsi, la question qui s’est alors posée et qui reste d’actualité pour les communautés rurales est de savoir où acquérir les terres pour les pépinières afin de maximiser nos rendements de plantation ?

Au nom des familles d’agriculteurs, j’ai approché la communauté juive marocaine pour demander des baux fonciers pour la construction de pépinières. Ils ont accepté, mais le projet avait encore besoin de financement. Cependant, de nombreuses années se sont écoulés et l’emplacement initialement prévu n’a pas été réalisé, malgré le lancement réussi d’une pépinière pilote à Akrich dans la province d’Al Haouz près de Marrakech sur le lieu de sépulture du tzaddik Raphael Hacohen.

Les pépinières communautaires lancent une nouvelle voie de développement vers la durabilité économique et environnementale. La pépinière d’arbres d’Akrich (financièrement aidée par Ecosia et FENELEC), par exemple, a conduit à des ateliers d’autonomisation Imagine et à la coopérative de fabrication de tapis pour femmes d’Achbarou à proximité ; une route pavée en cours de construction entre la pépinière/cimetière et la Coopérative, permettant aux visiteurs de se rendre facilement sur les deux sites ; et un système d’eau potable dans le village d’Achbarou (financé par Yves Saint Laurent Fashion). Il incombe donc aux agences de s’associer à ces communautés en tant que contributeurs fonciers pour catalyser les projets de développement humain au-delà du secteur agricole.

Ces dernières années, la communauté mondiale s’est vu rappeler durement qu’une grande partie du monde ne reflète pas le modèle de foi et de solidarité culturelle inspirant du Maroc…

La pépinière potentielle près d’Amsouzerte (et le succès du projet Akrich) juxtaposerait ces événements dévastateurs, incarnant plutôt la réalité pleine d’espoir de la solidarité interreligieuse au Maroc. Ainsi, dans mon rôle de Président de la Fondation du Haut Atlas, j’ai décidé d’écrire une brève lettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc :

« Nous écrivons, émus par une période troublante, et convaincus que le Maroc peut réorienter le cours de l’humanité comme aucune autre nation par sa capacité à affirmer simultanément l’unité multiculturelle et à alléger le fardeau des personnes. Ce seul projet peut catalyser la réalisation de tout cela ».

J’ai remis la lettre en mains propres au Palais Royal de Rabat. Dans le mois, le gouverneur de Ouarzazate a appelé à rencontrer et à discuter de la mise en œuvre de cette pépinière avec les directeurs régionaux de tous les organismes publics concernés et notre organisation. Pendant vingt-cinq ans, je m’étais accroché au rêve de cette pépinière ; sa construction a commencé deux mois après notre appel au roi, avec les deux tiers du financement fourni par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) du Maroc, une stratégie de donateurs abordée pour la première fois en 2006.

En plus de la communauté juive marocaine, la Fondation du Haut Atlas reçoit également des terres publiques en nature de l’Agence nationale des eaux et forêts du Maroc, permettant la plantation de 4 millions d’arbres de 2003 à aujourd’hui. Le premier million d’arbres a mis 14 ans à planter. Rien qu’en 2023, HAF transplante 1,7 million d’arbres de 15 pépinières au profit de 10 000 familles d’agriculteurs dans 160 municipalités et construit quatre nouvelles pépinières.

Deux de ces nouvelles crèches se trouvent sur un terrain appartenant à la communauté juive marocaine (financé à 50 % par l’INDH), à côté des lieux de sépulture des tzaddikim Rabbi Moul Almay à Sidi Rahal à l’extérieur de Marrakech et Rabbi Haroon Abou Hassira à Telouet dans la province de Ouarzazate. Le nom donné à l’initiative interconfessionnelle d’arbres fruitiers biologiques par le gouverneur de la province d’Al Haouz, Younès Al Bathaoui, est Maison de la vie, désignant le titre traditionnel d’un cimetière juif.

Nous surveillons également la croissance des arbres pour les compensations carbone avec l’Université de Virginie (études internationales), le Robert Bosch College (un United World College), le Crédit du Maroc et Berge Bulk Blue Solutions, parmi les acheteurs.

Ce programme établit une nouvelle norme de vérification de la compensation carbone, intégrant plusieurs méthodologies existantes pour lancer des initiatives communautaires par le biais d’ateliers de développement participatif et d’autonomisation, en particulier avec les femmes.

De plus, cette stratégie utilise des variétés de semences locales, biologiques et endémiques, intègre des énergies renouvelables sous la forme de systèmes de pompes à eau solaires dans les pépinières, réinvestit les revenus de compensation dans de nouveaux projets communautaires dans les régions qui ont généré les crédits et concentre la plantation d’arbres avec les agriculteurs familiaux. qui sont de petits propriétaires terriens tout en facilitant la collaboration interreligieuse pour réduire la pauvreté rurale.

Les politiques du Maroc encouragent le dialogue interculturel et la communication pour le développement humain. Différentes communautés religieuses au Maroc sont réunies pour partager leurs récits historiques, ce qui peut conduire à l’amélioration des moyens de subsistance et de la santé grâce à une approche de développement participatif en tirant parti des capacités sous-utilisées.

Cependant, ces expériences nécessaires pour autonomiser et promouvoir une croissance durable sont trop rares pour avoir un impact sur la transformation sociale. « House of Life » cimente la continuité de la collaboration interreligieuse, qui est essentielle pour atteindre l’échelle et le changement social, en fournissant les arbres nécessaires et en soutenant de nouveaux projets communautaires.

D’une part, alors que la mémoire et la conscience multiculturelles dans le pays créent des opportunités, la combinaison de ces facteurs n’a pas encore atteint le niveau de développement autonome et d’économie circulaire dont la population a un besoin urgent.

Par le biais du programme USAID Dakira (Mémoire), les organisations de la société civile et les administrations publiques cherchent à remédier au manque de tels dialogues communautaires participatifs dans lesquels les gens discutent ensemble du passé et de l’avenir et créent une vision partagée de l’avenir.

Le défi le plus important pour la planification participative est le besoin de plus de formation sur la facilitation du dialogue communautaire pour autonomiser toutes les voix et exprimer toutes les priorités. Alors que de nombreuses méthodes et activités peuvent être utilisées pour explorer l’identité personnelle et collective et créer des plans pour l’avenir, la plupart des gens, y compris les Marocains, n’ont jamais expérimenté ces approches et sont donc incapables d’initier et de diriger le processus.

Le dialogue interconfessionnel – l’opportunité d’exprimer nos histoires – peut approfondir la compréhension et permettre la réconciliation entre des groupes historiquement antagonistes si elle est recherchée. Lorsque ce processus est maintenu et intégré à des projets de soutien, définis et gérés par le peuple, il peut devenir une base pour parvenir à des sociétés durables et prospères.

Au Maroc, les liens interconfessionnels sont conviviaux lorsqu’ils se produisent mais exigent une énergie et un engagement total pour s’organiser. En adoptant cette approche marocaine pour réussir à travers les différences religieuses, nous pourrions inspirer d’autres nations d’Afrique, du monde islamique et du Moyen-Orient.

* Dr Yossef Ben-Meir, président et co-fondateur de la Fondation du Haut Atlas, une association maroco-américaine, a publié un article intitulé « Les clés pour répondre aux besoins des populations au Maroc ».

La Fondation du Haut Atlas est une organisation non gouvernementale fondée en 2000 et dédiée au développement durable. Le Dr Ben-Meir est actuellement professeur invité aux études internationales de l’Université de Virginie. Il est titulaire d’un doctorat. en sociologie de l’Université du Nouveau-Mexique (2009), où il a également enseigné, une maîtrise en développement international de l’Université Clark (1997) et une licence en économie de l’Université de New York (1991).

