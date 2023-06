Verbatim – Blinken : « L’engagement des USA envers Israël n’est pas négociable et c’est à toute épreuve »

Antony J. Blinken, secrétaire d’État, lors d’une intervention, lundi à Washington, au sommet politique du comité des affaires publiques américaines d’Israël a dit:

« Je suis donc honoré d’être ici avec des centaines d’amis d’Israël de tout notre pays…Aujourd’hui nous célébrons les 75 ans du partenariat américano-israélien.

La relation américano-israélienne est garantie par l’engagement des États-Unis envers la sécurité d’Israël. Cet engagement n’est pas négociable; c’est à toute épreuve.

Nous fournissons 3,3 milliards de dollars de financement militaire étranger à Israël chaque année. En plus de cela, Israël reçoit 500 millions de dollars de financement pour la défense antimissile. Des dizaines de millions supplémentaires pour les nouvelles technologies de contre-drone et anti-tunneling. »

Et d’ajouter : « Cela est conforme au protocole d’accord de 2016 négocié par l’administration Obama-Biden – et c’est plus qu’à n’importe quel moment de l’histoire de notre relation. Nous fournissons également un financement supplémentaire de 1 milliard de dollars pour réapprovisionner le Dôme de fer israélien, le système de défense antimissile que nous avons développé ensemble et qui a sauvé d’innombrables vies. »

Au sujet de la Palestine, il rappelé que Washington travaille « également avec le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne pour encourager les réformes politiques, économiques et sécuritaires qui peuvent jeter les bases d’un État palestinien stable et démocratique aux côtés d’un État d’Israël aux frontières sûres et reconnues. En fin de compte, une solution à deux États ne peut être obtenue que par une négociation directe entre les parties. »

Blinken a souligné par ailleurs qu’il faut « préserver un horizon d’espoir, c’est aussi s’accrocher aux valeurs qui ont ancré l’amitié entre les États-Unis et Israël à travers d’innombrables administrations dans nos deux pays.

