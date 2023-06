Vidéos / SIEL 2023 – Le stand du CNDH organise un débat autour de « l’évaluation des politiques publiques »

Le stand du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), a dédié sa séance débat de ce lundi, au sujet des « Évaluation des politiques publiques en tant que levier d’efficacité des droits de l’homme ».

M. Mounir Bensalah, Secrétaire général du CNDH, en tant que modérateur de ce débat a déclaré du micro d’Article19.ma que : « Le CNDH a travaillé depuis cette mandature sur l’évaluation des politiques publiques sous l’angle des droits humains, et comment cette évaluation peut contribuer à l’amélioration de la situation des droits humains, mais aussi à ce que toutes et tous puissent bénéficier et accéder aux droits et aux libertés au Maroc ».

Lahcen Oulhaj, professeur d’économie, a également souligné que : « L’évaluation des politiques publiques rentre dans le cadre de la transparence qui est demandée, de l’évaluation entre les objectifs et les résultats de chaque action publique, et donc ça nécessite d’associer les associations de la société civile pour la conception et pour la réalisation des actions publiques ».

+ « Implosions » est un témoignage authentique et émouvant +

Le stand du CNDH, a présenté le livre de l’écrivaine libanaise Hyam Yared, intitulé « Implosions », dans ce récit auto fiction l’autrice raconte et décrit son pays, sa corruption, les guerres successives, et l’état de délabrement politique d’une nation, Hyam apporte dans son livre un témoignage émouvant et authentique.

L’histoire commence au moment de l’explosion malheureuse que le port de Beyrouth a connu le 4 août 2020, l’autrice a déclaré que : « Je raconte ce drame à travers l’histoire d’un couple qui est en perte de repère d’intime qui est lui-même en déliquescence, et qui prend rendez-vous chez une thérapeute à 18h, à 18:07 tout le monde se retrouve à quatre pattes au moment de l’explosion ».

Notant ainsi que : « À partir de là, il y a toute une réflexion, ou comment est ce qu’on crée un quotidien de l’intime, comment est ce qu’on peut réfléchir à l’avenir politique d’un pays, mais intime d’un couple, quand autour tout s’écroule et qu’il n’y a plus de thérapie puisque même la thérapie est à quatre pattes ».

Il est à noter que la présidente du Conseil Mme Amina Bouayach a été partie prenante de ce débat autour de ce récit très captivant.

+ « L’éducation médias » +

Le stand du Conseil a également invité le directeur de L’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia à présenté sa nouvelle parution, un livre intitulé « L’éducation médias, contextes et enjeux ».

À cet effet, M. Bensfia a affirmé dans une déclaration que : « Cet ouvrage constitue pour moi une contribution académique que je mets à la disposition de mon pays, c’est une manière de dire qu’aujourd’hui si nous avons à réfléchir sur les approches de développement des médias et des pratiques médiatiques au Maroc, il faudrait absolument que ça soit une approche transversale dont l’éducation aux médias fait partie intégrante.

Ajoutant que : « Actuellement, partout, dans le monde, la thématique de l’éducation aux médias constitue une importance considérable, parce que les jeunes ont le droit et le besoin d’avoir à leur disposition les moyens d’information de masse pour une contribution citoyenne dans le débat public et dans la participation démocratique ».

