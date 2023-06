Kiosk – L’anthropologue Abdellah Hammoudi visé par « la censure »au SIEL-2023 (MH)

Retour de la censure au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) organisé du 2 au 11 juin à Rabat ? Dans une déclaration à la presse locale arabophone, l’éminent anthropologue marocain Abdellah Hammoudi, explique avoir été surpris de découvrir que son livre ‘Présence sur le terrain’ a été retiré samedi 3 juin du SIEL, selon le site Maroc Hebdo.

Abdellah Hammoudi raconte qu’il s’était présenté à 16 heures au stand de sa maison d’édition « Les Editions Toubkal », pour signer ses livres avant que l’éditeur lui explique que des employés du Salon avaient retiré la veille tous les exemplaires, sans fournir aucune justification.

« Il y a bel et bien une police politique au Maroc dont l’une des responsabilités est la censure et la diffamation des auteurs qu’ils considèrent comme mal pensants ou dissidents », s’indigne l’historien Maati Monjib via une publication sur Facebook.

‘Présence sur le terrain’ est une « collection choisie d’articles et de dialogues d’Abdellah Hammoudi, dans lesquels il exprime des positions et des opinions vives et sans ambiguïté », peut-on lire de l’avant-propos du livre, rédigé par Monjib et le journaliste Abdellatif El Hamamouchi.

Le livre traite des « questions d’identité, de liberté, de modernité et de société civile ». Le mouvement populaire du Rif, l‘état de la presse dans le pays, l’arrestation politique, ou encore l’échec de la transition démocratique et celui du modèle de développement sont parmi les sujets traités dans ce livre, fait-on savoir.

Joints par nos confrères Hespress, des sources du ministère de la Culture affirment que le livre de Hammoudi n’était pas programmé. « Aucune cérémonie de signature pour Abdellah Hammoudi dans le programme des activités de l’exposition n ‘était prévue ».

Le Ainsi, selon le ministère, les déclarations faites par Hammoudi sont « loin de la vérité ».

La même explication avait été donnée par le ministère lors de la dernière édition du SIEL, quant au retrait du livre de l’écrivaine marocaine Fatima Ezzahra Amezgar Journal d’une lesbienne, des stands de la foire du livre.

Le ministère de la Culture avait avancé que le roman n’aurait pas été régulièrement enregistré sur la liste des ouvrages à exposer lors du Salon, d’où son retrait.

Pour avoir le fin mot de l’histoire, nous avons essayé de joindre des sources du ministère de la Culture, mais en vain.

Si la censure hérisse, elle peut aussi avoir un effet prescripteur en suscitant la curiosité ou la solidarité des lecteurs. Rappelons que le retrait du livre Journal d’une lesbienne avait crée une polémique qui a boosté les ventes de ce dernier, ce qui laisse présager une réaction similaire cette année.

Abdellatif Hammoudi enseigne actuellement l’anthropologie à l’université de Princeton aux États-Unis depuis 1990. Il est l’auteur de La victime et ses masques, essai sur le sacrifice et la mascarade au Maghreb, sorti aux éditions Le Seuil en 1988, mais aussi de Genèse et fondements des pouvoirs autoritaires dans les pays arabes. Essai d’anthropologie politique.

Par ailleurs, avec le politologue Rémy Leveau il a dirigé en 2002 Monarchies arabes, transitions et dérives dynastiques. Notons également qu’il est lauréat du prix international de l’art du reportage, Lettre Ulysses Award pour Une saison à La Mecque, récit de pèlerinage. (Maroc Hebdo)

Article19.ma