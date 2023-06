Témoignage – La Première Dame des Etats-Unis : « Le Maroc, l’un des pays amis les plus anciens de l’Amérique »

La Première Dame des Etats-Unis, Mme Jill Biden, a fait part de ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI pour l’accueil qui lui a été réservé durant sa visite au Maroc, « l’un des pays amis les plus anciens » des Etats-Unis.

« Merci pour l’accueil chaleureux au Maroc », a indiqué Mme Jill Biden, à l’adresse du Souverain, dans un tweet diffusé dimanche accompagné d’un « Shukran bzaf! », en arabe dialectal marocain.

« C’est un honneur de visiter l’un des pays amis les plus anciens des Etats-Unis », a-t-elle ajouté.

Your Majesty King Mohammed VI and Princess Lalla Hasna, thank you for the kind welcome to Morocco — it’s an honor to visit one of the United States’ oldest friends.



Shukran bzaf! pic.twitter.com/Mc3R33TDOD

— Jill Biden (@FLOTUS) June 4, 2023