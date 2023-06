Vidéos / SIEL 2023 – Le CNDH appel à un appui des valeurs citoyennes et droits humains dans les programmes scolaires

Lors de la 3ème journée d’activités du stand du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), le Conseil a proposé une panoplie d’activités, dont un débat très important sous le thème « Valeurs citoyennes et droit de l’homme dans les programmes scolaires ».

M. Boudris Belaid, en sa qualité de conseiller auprès du Conseil a modéré ce débat et a affirmé dans une déclaration que : « Aujourd’hui, on va parler, de la présence ou quelques fois cette absence de ces valeurs dans les manuels scolaires, malheureusement quelques fois il y a des valeurs anti droits de l’homme qui glissent dans les manuels scolaires ».

+ « La conférence des oiseaux expulsés » +

Le stand a présenté lors de sa première activité de l’après-midi le livre-récit “La conférence des oiseaux expulsés” de Hachemi Salhi qui revient sur le drame de l’expulsion de plus de 45 000 familles marocaines d’Algérie vers le Maroc, qui a eu lieu en 1975, un événement également baptisé la « Marche noire ».

Auteur sociologue, statisticien et écrivain de quatre livres M. Hachemi Salhi a expliqué dans une déclaration que : « J’ai essayé dans ce premier livre de décrire l’histoire de l’expulsion à travers plusieurs chapitres qui sont une somme historiographique de ce qui a été vraiment une déportation. J’ai décrit la dépossession des biens, le départ dans la douleur et la confiscation de notre vie ».

L’auteur appelle ce malheureux événement une « hérésie religieuse », car l’expulsion s’est faite le jour de Aid Adha, soulignant que : « Expulser ses frères de religion, c’est salir Dar Islam (maison de l’islam) ».

+ Pour une modernisation des programmes scolaires +

Le débat sur les « Valeurs citoyennes et droits de l’homme dans les programmes scolaires » a largement attiré les visiteurs du Salon d’une part pour sa pertinence et d’autre part par la qualité de la conversation.

Hibatallah Alami a appuyé selon son expérience personnelle en tant qu’étudiante et jeune écrivaine avec 7 publications que : « Aujourd’hui, on a parlé des programmes scolaires, et ce qu’il faut améliorer pour qu’il soient plus attirants pour les élèves et leur inculquer des valeurs citoyennes. Il faut avoir une vraie coopération entre les élèves, les parents et les enseignants pour que les principaux concernés puissent avoir confiance en eux et s’exprimer librement dans les cours et données leurs avis

Ajoutant que : « Lors de ce débat, j’ai essentiellement essayé d’apporter quelques idées et propositions en tant qu’élève, dont la modernisation des programmes scolaires, et le fait d’inclure plus d’activités culturelles tel que le théâtre, la musique… ».

+ « Travail social entre développement local et droits humains » +

La dernière activité de la journée du stand du Conseil a débattu d’un thème de grande actualité qui est le « Travail social entre développement local et droits humains », avec un panel constitué d’acteurs sociaux dans le domaine.

Kamal Lahbib, membre fondateur de l’Institut de Formation des Agents de Développement, a déclaré que : « Maintenant, nous sommes face à une crise sérieuse au niveau de notre pays, le marché reçoit à peu près l’équivalent de 400 000 jeunes qui cherchent de l’emploi chaque année ».

M. Lahbib a ainsi souligné par a rapport à la crise que notre pays vit actuellement que : « Si la loi sur l’association continue d’exister comme tel aujourd’hui, et si les restrictions à la création de l’activité de l’association sont restreintes, on ne va pas pouvoir avancer. Si on ne prend pas de mesures fiscales pour facilité l’intégration de nouveaux employés au sein du mouvement associatif, on n’y arrivera pas ».

Article19.ma