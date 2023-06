Au Maroc, Jill Biden, première dame des États-Unis visite l’ONG Ennakhil et salue les efforts en faveurs des droits des femmes

En déplacement au Maroc depuis samedi, la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Jill Biden, a visité’, dimanche à Marrakech, l’Association Ennakhil pour la Femme et l’Enfant (AEFE). Une visite qui démontre le travail continu mené par la First Lady en faveur de l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le monde entier, et le soutien apporté par les États-Unis aux initiatives locales visant à soutenir les Marocains se trouvant en situation de vulnérabilité afin de les aider dans les défis économiques et sociaux auxquels ils font face.

Lors de cette visite, Mme. Biden a pu rencontrer les équipes et les participants de deux programmes ayant bénéficié du financement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Le premier programme concerne l’Association Ennakhil, un “champion” des droits des femmes” qui dirige un centre de crise spécialisé dans la Violence basée sur le genre (VBG) et qui a milité pour des lois catalytiques. Grâce à une aide américaine de l’ordre 820.000 dollars, Ennakhil a su développer son expertise pour aider les associations locales à renforcer leurs compétences; a plaidé pour des lois de référence favorisant les droits civils; et a élargi son système de soutien aux femmes victimes de VBG en lançant une application mobile permettant des consultations en ligne et un restaurant solidaire où des femmes participent à des formations professionnelles.

Mme. Biden a également rencontré six femmes dirigeantes d’associations, ayant reçu une aide de 9000 dollars chacune, dans le cadre du programme d’aide aux coopératives de l’USAID en partenariat avec le gouvernement marocaine et l’Initiative nationale de développement humain (INDH), dont l’enveloppe totale s’élève à 18,2 millions de dollars. Ce programme apporte un soutien direct à 1400 coopératives marocaines ayant été impactés par plusieurs chocs comme la pandémie du Covid-19, le changement climatique, la sécheresse, ou encore l’inflation, afin de les aider à relancer leur production, améliorer leur niveau de vie, et devenir plus résilients. La Première Dame a ainsi appris plus sur leur travail et sur leurs divers produits notamment ceux faits à base d’argan et d’olive, ainsi que les habits traditionnels, la broderie ou encore la tapisserie.

“Avec ce que vous faites ici, non seulement vous sauvez les vies des survivantes en les conseillant et en les formant, mais vous aidez également de nombreuses Marocaines que vous ne rencontrerez jamais, et dont la vie est devenue meilleure car cette association a renforcé les droits des femmes”, a indiqué Mme. Biden en marge de sa visite.

Créée en 1997, l’ONG Ennakhil a pour objectif de défendre les droits des femmes, à travers un Centre d’écoute dédié à la lutte contre les VBG, et la formation professionnelle des femmes en situation de vulnérabilité. Un an plus tard, l’Association a ouvert son premier centre d’écoute pour les femmes victimes de violences basées sur le genre en dehors des régions de Rabat et de Casablanca. Depuis, Ennakhil a conseillé plus de 19.000 femmes et à plus de 2.000 enfants ayant été victimes de violence.

