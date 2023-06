SIEL-2023 – Le CNDH propose “une programmation inédite” autour du 75è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

À l’occasion de sa participation à la 28ème édition du Salon international du livre et de l’édition (SIEL), du 1er au 11 juin 2023, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) dédie les activités de son stand à la célébration du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sous le signe “30 engagements universels pour la dignité humaine” afin de réitérer la primauté des droits humains et garantir leur mise en oeuvre.

“En tant qu’institution nationale de droits de l’homme, nous souhaitons, à travers cette célébration, interroger sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre de ce texte fondateur, aussi bien au niveau de la dynamique qu’il a générée qu’au niveau de son application”, a indiqué Amina Bouayach, présidente du CNDH.

Et d’ajouter que “cette célébration dans cet espace de savoir constitué une occasion de renouveler l’engagement en faveur de l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme”.

+ 11 conférences encadrées par 95 experts marocains et étrangers +

Pour cette 28ème édition du SIEL, le stand du CNDH abritera 11 conférences encadrées par 95 experts marocains et étrangers, issues de différents domaines, en collaboration avec des partenaires institutionnels et de la société civile, nationaux et internationaux. La programmation du CNDH comprend également l’organisation de 22 débats autour de plusieurs ouvrages avec la participation d’environ 250 enfants des 12 régions du Royaume, ainsi que l’exposition des différentes publications, rapports annuels et thématiques, mémorandums et avis édités par le Conseil.

Les débats et les échanges dans le stand du CNDH seront axés sur plusieurs thème, dont notamment “la réforme du Code de la famille”, “le rôle des pays du Sud dans la formulation et l’adoption d’un pacte mondial sur la troisième génération des droits de l’homme”, “l’évaluation des politiques publiques”, “le signalement de la violence et la lutte contre l’impunité”, “le droit à l’accès à la protection sociale”, “l’immigration”, “les jeunes et les initiatives citoyennes”, “l’espace numérique et la liberté d’opinion”.

La stand du CNDH accueille également des sessions ouvertes de lecture et de présentation d’ouvrages de plusieurs auteurs et philosophes comme Souleymane Bachir Diagne (Sénégal), Abdelfattah Kilito (Maroc), Scholastique Mukasonga (Rwanda), Hyam Yared (Liban), Abdelhay Moudden (Maroc), Abdelhamid El Bejouki (Maroc).

Au menu également, une rubrique quotidienne dédiés à des activités artistiques de poésie, théâtre et art plastique.

Article19.ma