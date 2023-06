Criminalité – La police de Tetouan a interpellé 3 individus soupçonnés de « trafic d’appareils électroniques de contrebande devant servir à la triche lors des examens scolaires »

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan ont procédé samedi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de trois individus soupçonnés de trafic d’appareils électroniques de contrebande devant servir à la triche lors des examens scolaires, indique-t-on de source sécuritaire.

Les trois suspects, âgés entre 21 et 23 ans, avaient publié des annonces sur des pages des réseaux sociaux faisant la promotion d’appareils électroniques utilisés pour la triche aux examens scolaires, précise la même source, relevant que les recherches et investigations menées ont abouti à leur arrestation en flagrant délit de commercialisation de dix appareils électroniques de type “VIP” et de 119 petites piles et écouteurs sans fil, ainsi que de téléphones portables, et en possession d’une arme blanche et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le produit de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la même source. (MAP)

