Festival – Le 16ème Moussem de Tan-Tan du 07 au 12 juillet

Le 16ème Moussem de Tan-Tan, organisé par la Fondation Almouggar sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se tiendra du 07 au 12 juillet sous le signe : « Moussem de Tan-Tan, enracinement identitaire et levier de développement durable ».

Cette édition, qui est organisée après une interruption de trois années en raison de la pandémie du Covid-19, mettra en exergue la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain qui figure sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.

A l’instar des éditions précédentes, le Moussem de cette année prévoit un programme riche et varié avec à l’affiche des soirées musicales et artistiques animées par des troupes nationales et internationales sur les scènes de Tan-Tan et d’El Ouatia, des Tbouridas et des courses de dromadaires, en partenariat avec les Emirats Arabes Unis, selon les organisateurs.

D’autres activités patrimoniales, culturelles, artistiques, sportives et socio-économiques sont également prévues tout au long de ce rendez-vous.

+ « Green Invest Conférence » +

En marge du Moussem, la Fondation Almouggar organisera la « Green Invest Conférence », avec pour objectif d’identifier les créneaux d’investissements et de mettre en exergue les potentialités économiques dont dispose la région, ainsi qu’un colloque sur la culture hassanie et les enjeux pour préserver la mémoire et promouvoir le patrimoine immatériel.

Proclamé en 2005 patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, et inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008, le Moussem de Tan-Tan constitue une opportunité pour célébrer les diverses expressions culturelles et une manifestation pour la préservation et la promotion du patrimoine immatériel enraciné dans les traditions de la région et les provinces du Sud.

Représentant authentique de l’affluent hassani de l’identité plurielle marocaine, le Moussem est un point de convergence annuel pour les tribus du Sud du Royaume et des pays africains voisins, attachés à leur histoire et à leur patrimoine civilisationnel et culturel, érigé en un patrimoine mondial par excellence, ajoutent les organisateurs dans un communiqué.

