Le  PAM est en Harmonie avec le Chef du Gouvernement… et Nous Continuerons à Défendre la Femme Marocaine (M. Ouahbi)

« Notre parti est digne de la position qu’il occupe, et nous sommes au cœur de la décision politique, et le garant de la stabilité gouvernementale, car nous sommes la partie intégrante de cette décision, et si nous avons soumis des remarques, c’est dans le cadre de l’honnêteté avec le chef du gouvernement, que nous ne transformerons pas en zone de combat. Nous exprimons notre opinion et nous respectons la décision finale, et c’est la bonne logique ». a déclaré le secrétaire général du PAM.

Dans son allocution à la séance d’ouverture du 2ème congrès régional du PAM, organisé ce samedi, à Marrakech, M. Ouahbi a ajouté : « Beaucoup d’eau a coulé sous le pont lorsque la direction et le conseil national ont décidé d’accéder au gouvernement après un long débat, et nous avons conclu que le scrutin que nous avons obtenu signifie que nous avons la responsabilité de gestion des affaires publiques. Et nous sommes certains que le chef du gouvernement a tous les pouvoirs qu’il délègue aux ministres, nous fonctionnons donc sous son mandat en parfaite symbiose et harmonie ».

« Lorsque nous n’avons pas trouvé de cadres au sein de notre parti, nous avons décidé de faire recours à une catégorie de marocaines, et marocains expérimentés pour gérer des dossiers gouvernementaux, car la responsabilité ministérielle est un droit pour tous les marocains, c’est notre principe, en affirmant à M. Aziz Akhannouch que le gouvernement n’est pas une zone de conflit, et nous assumons notre responsabilité jusqu’au bout » a confirmé le même responsable gouvernemental.

Sous les cris de joie des femmes pamistes présentes à ce congrès, le ministre de la Justice a confirmé que son parti continue à défendre l’égalité et la modification des lois, en déclarant :

« C’est un devoir moral d’écouter la femme, et d’ignorer ceux qui déforment nos propos, pour nous offenser ».

Le secrétaire général a appelé le parti du tracteur à un débat franc sur le code de la famille, ajoutant : « J’ai fait deux présentations en jurisprudence pour un débat calme, car nous nous sommes engagés à changer la loi et nous la changerons, mais tout le monde a gardé le silence. Et je dis à la femme que je suis engagé avec elle, et que je ferai tout mon possible pour cela, car c’est la volonté du Roi ». Rejetant ainsi « la tergiversation et les retards dans des dossiers importants comme le droit pénal et la réforme du code de la famille ».

Ouahbi a souligné que la procédure du changement ne s’exercera pas par une institution sans l’autre, donc le ministère de la Justice discutera de cette décision sociétale, nécessitant l’approbation royale. En ajoutant : « Nous sommes chanceux que le Roi soit le centre du pouvoir, et le seul juge pour les partis, et la décision finale lui revient toujours en tant que chef d’Etat marocain ».

Le secrétaire général du PAM a averti que le Royaume du Maroc est fondé sur des bases solides garantissant sa stabilité, car nous avons décidé en tant que marocains, que le domaine religieux, soit réservé au Roi, qui préside le conseil des oulémas, comprenant des oulémas distingués chargés de prendre des décisions concernant le secteur religieux.

À propos de la question partisane du PAM, le ministre a poursuivi : « Je suis sorti d’une période de convalescence, et cela indique que j’ai vieilli, et que le parti est jeune, donc il faut envisager une direction jeune qui assume cette confiance, celui qui a la légitimité et qui mérite, et si nous avons pris des décisions à l’égard de certaines personnes, c’est parce que le parti en tant qu’institution est au-dessus des individus, et celui qui pense l’inverse, qu’il se suicide ».

Sous les applaudissements des participantes et participants, M. Ouahbi a déclaré : « Nous poursuivons la structuration et nous n’accepterons de décisions individuelles de personne. Le politburo est l’organe suprême, chargé de prendre les décisions appropriées ; car quand je part, je veut laisser un parti structuré, et je veut offrir l’occasion à la génération de la révolution numérique, parce que j’y crois vraiment ».

Ce deuxième congrès régional de la région Marrakech-Safi s’inscrit dans le cadre de la dynamique organisationnelle que le parti connaît sur le plan national, régional et territorial, et en réponse à l’ampleur de l’ambition, afin de maintenir le leadership national au niveau des résultats obtenus dans les prestations que connaît notre pays.

Article19.ma