Podcast – Du bled au terril, les mineurs marocains du Nord de la France (Radio France)

Dans un nouvel épisode du podcast « Affaires sensibles » présenté par Fabrice Drouelle, l’invitée la sociologue Mariame Tighanimine, doctorante et enseignante au Conservatoire National des Arts et Métiers, à discuté le thème des « les mineurs marocains du Nord de la France ».

Mariame Tighanimine fille d’un de ces mineurs marocains, a publié fin 2022 : « Notre histoire de France », chez Stock, livre dans lequel elle revient sur le parcours de son père, Lahcen, arrivé du Maroc en 1963.

« Mon père était une gueule noire mais il ne le savait pas. La fin de la mine n’avait pas l’air de le toucher plus que cela car il n’a pas pu cultiver son appartenance au groupe social et professionnel des mineurs. Le patronat l’a fait venir pour faire le sale boulot, casser les prix, et contribuer aux yeux des locaux, à mettre un terme à une ère faste. Mon père et ses compagnons étaient leur lumpenprolétariat », affirme la doctorante.

+ Une histoire largement méconnue +

Pour rappel, de 1956 à 1977, la France recrute près de 80 000 Marocains, jeunes et illettrés, pour travailler à bas coût dans les mines du Nord et de la Lorraine – soit l’un des plus importants recrutements de main-d’œuvre étrangère de l’histoire contemporaine française.

Les Houillères ont alors besoin de bras pour le fond – un travail dont les enfants du pays ne veulent plus, trop dangereux et sans avenir. Les paysans berbères, eux, quittent leurs terres arides dans l’espoir d’une meilleure. Elle sera émaillée d’injustices et de luttes.

À la fermeture des mines, 60% d’entre eux sont restés – donnant naissance à près de 600 000 enfants Français. Une histoire essentielle donc pour comprendre la société d’aujourd’hui mais qui reste largement méconnue.

Article19.ma