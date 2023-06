Ras-le-bol – La CDT lance un appel à une « marche nationale » ce dimanche contre « la politique anti-sociale » du gouvernement Akhannouch

La Confédération démocratique du travail (CDT) a décidé l’organisation d’une « marche nationale » dimanche 4 juin à Casablanca, pour protester contre la dégradation de situation sociale, économique et des droits humain au Maroc, à cause « des choix impopulaires » du gouvernement Akhannouch.

D’après la centrale syndicale, les problèmes économiques et sociaux au Maroc sont « structurels », alors qu’il n’existe « aucune volonté politique réelle de réforme », susceptible de rompre avec les choix impopulaires, de construire une économie nationale indépendante et autosuffisante, et de mettre en place un État social.

Younes Firachine, membre du bureau exécutif de la CDT, a indiqué lors d’une déclaration à la presse que cette marche constitue « un cri pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des carburants, et l’atteinte au pouvoir d’achat des citoyens ».

Selon lui, la marche du 4 juin “s’inscrit dans la continuité des actions déjà menée par la CDT durant les derniers mois, et constitue une réaction à l’échec du gouvernement à bien mener le dialogue social au niveau central et sectoriel, en évitant d’honorer les engagements et les accords sociaux et en ciblant l’acquis de la retraite”.

Article19.ma