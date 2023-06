Actualité – 200 saisonnières marocaines formées à l’entrepreneuriat Huelva

Formation. Un total de 200 saisonnières marocaines ayant participé à la récolte des fruits rouges à Huelva ont bénéficié d’un programme de formation en entrepreneuriat, pour mettre en place des activités génératrices de revenus à leur retour au Maroc, a indiqué le ministère espagnol pour l’Inclusion, la Sécurité sociale et la Migration.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de ‘’Wafira’’, un projet pilote de développement de l’entrepreneuriat féminin destiné aux travailleuses migrantes saisonnières des communautés rurales du Maroc, a précisé le ministère dans un communiqué, publié vendredi, ajoutant que le projet apporte un soutien technique et financier aux femmes pour mener à bien leurs projets.

La formation reçue par les saisonnières marocaines, qui couvre à la fois les compétences personnelles et entrepreneuriales, et qui a abouti à la préparation d’un plan d’entreprise, a duré 21 heures et a été complétée par des activités d’intégration à Huelva.

+ Programme « Wafira » +

Une fois leur séjour en Espagne terminé, les participantes au programme « Wafira » retourneront au Maroc, où l’Organisation internationale du travail (OIT) et les institutions marocaines les aideront à créer leur entreprise, note la même source.

Pour marquer la fin du programme de formation, le ministère espagnol de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, par l’intermédiaire du Secrétariat d’État aux migrations, a organisé, jeudi, une cérémonie de clôture à laquelle ont participé, entre autres, deux délégations des gouvernements espagnol et marocain, conduites par la secrétaire d’État espagnole, Isabel Castro, et le secrétaire général du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Kamal Hachoumy.

Sous la coordination du secrétariat d’État aux migrations (SEM) du ministère Espagnol pour l’Inclusion, la Sécurité sociale et la Migration, le projet Wafira est mis en œuvre par l’OIT, en collaboration avec le ministère marocain de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et l’Agence nationale de promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), ainsi que par l’Association des Coopératives de l’Andalousie (Cooperativas).

Le projet Wafira est cofinancé par l’Union Européenne, à travers la Migration Partnership Facility (MPF) de l’International centre for Migration Policy Developement (ICMPD).

Article19.ma