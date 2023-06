Inquiétude – Blinken se rend mardi à Riadh pour dissiper « les soucis » de Washington ?

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken se rendra en Arabie saoudite du 6 au 8 juin pour rencontrer des responsables saoudiens et discuter de la coopération stratégique entre les États-Unis et l’Arabie saoudite sur des questions régionales et mondiales, ainsi que d’une série de questions bilatérales, notamment la coopération en matière d’économie et de sécurité.

Le Département d’État ne parle pas relations de l’Arabie Saoudite avec l’Iran ni celles avec la Chine et moins encore avec la Russie de Poutine.

Par ailleurs, le 7 juin, le secrétaire d’État participera également à une réunion ministérielle entre les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) afin de discuter de la coopération croissante avec nos partenaires du CCG en vue de promouvoir la sécurité, la stabilité, la désescalade, l’intégration régionale et les opportunités économiques au Moyen-Orient.

Le 8 juin, le secrétaire d’État coorganisera une réunion ministérielle de la Coalition mondiale pour vaincre ISIS avec le ministre saoudien des affaires étrangères Faisal bin Farhan à Riyad, afin de souligner le rôle essentiel joué par la Coalition D-ISIS pour faire face à la menace persistante d’ISIS et de réaffirmer notre engagement à assurer sa défaite durable.

Article19.ma