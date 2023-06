Sahara – Le président de la Knesset, Amir Ohana entame une visite officielle à Rabat le 7 juin prochain

Événement. Amir Ohana, président de la Knesset israélienne va entamer le 7 juin prochain une première visite officielle au Maroc et s’exprimera sur la question du Sahara à cette occasion, a-t-on appris, ce vendredi, de sources concordantes.

D’origine marocaine, Ohana visitera, pendant trois jours le Maroc, en tant que président du parlement israélien et « rencontrera des députés marocains, notamment le président Talbi Alami. Il faut s’attendre à ce qu’il s’exprime publiquement sur la Marocanité du Sahara à cette occasion… », a précisé une source digne de foi à Article19.ma.

D’ailleurs, lors de sa récente visite au Maroc, la ministre israélienne du travail, Miri Regev a annoncé que : « Israël exprimera sa position sur le Sahara très prochainement ».

Pour rappel, la radio israélienne Kan 11 News était la première à dévoiler le 26 mai dernier, la visite officielle d’Ohana au Maroc.

+ « La Marocanité du Sahara est irrévocable » +

À noter qu’un groupe d’amitié parlementaire Maroc-Israël a vu le jour en 2022 à la Chambre des représentants à Rabat, mais aucune annonce officielle n’a été faite sur sa création, affirme-t-on. Ce groupe est présidé par un député du groupe constitutionnel démocratique et social.

« Le Maroc est un partenaire essentiel d’Israël dans la région arabe et en Afrique parce que la relation entre les deux pays est historique et enracinée, surtout après la signature des accords d’Abraham », a dit Ohana, avant de souligner dans une déclaration à la presse que la « Marocanité du Sahara est irrévocable ».

Député depuis 2015, Ohana a occupé les postes de ministre de la Sécurité intérieure entre 2020 et 2021 et de la Justice entre 2019 et 2020.

Âgé de 47 ans, Amir Ohana a été élu fin décembre 2022 à la tête du Parlement israélien.

Article19.ma