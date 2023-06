Innovation – Bientôt, le Maroc délivrera à partir d’« une version phygitale » des diplômes de baccalauréat certifiés

Le Maroc délivrera à ses bacheliers, à compter de l’année scolaire en cours, des diplômes du baccalauréat certifiés par une signature électronique.

« Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports travaillera sur l’introduction d’une nouvelle technologie numérique pour la production et la gestion des diplômes du baccalauréat et des bulletins de notes des candidats aux épreuves du baccalauréat à partir de la session en cours (2023) », a annoncé un communiqué du ministère de l’Education nationale, selon le site casablancais medias24.com.

Cette initiative vise à améliorer le niveau de sécurisation du diplôme du baccalauréat et celui des bulletins de note en produisant des diplômes sécurisés, tout en réduisant la durée séparant l’annonce des résultats du baccalauréat et la remise des diplômes, précise la même source.

+ Modèle du diplôme phygital session 2023 +

Lancée en partenariat avec une startup leader dans ce domaine relevant de l’UM6P, cette initiative prévoit la mise en place d’un ensemble de services numériques associés à l’utilisation sécurisée des diplômes, ajoute le ministère.

« Des éléments technologiques interactifs seront intégrés au support papier du certificat afin de fournir plusieurs services numériques accessibles via différents appareils électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs et les tablettes. Il sera également possible de vérifier instantanément l’authenticité du diplôme et sa conformité aux procès-verbaux officiels des délibérations des examens du baccalauréat.

Il est important de noter que les mêmes technologies seront utilisées pour l’impression et la numérisation des bulletins de notes, ainsi que pour la fourniture des services numériques associés, à partir de bases de données et d’archives numériques », conclut le communiqué.

Article19.ma