Maroc / Chine – Avec un investissement de $6,3 millards, le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques envisage de construire une usine au Maroc à l’avenir

Un projet futuriste. Le gouvernement marocain et le fabricant chinois de batteries Gotion High Tech ont convenu d’étudier la possibilité de créer une usine de batteries pour véhicules électriques dans le royaume avec un investissement éventuel de 6,3 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), n’a donné aucun détail sur le moment où une décision finale sur l’usine serait prise, mais a déclaré que les deux parties envisageaient une usine d’une capacité de production de 100 gigawatts.

+ Le secteur automobile a dépassé les exportations industrielles du Maroc +

Les responsables marocains ont affirmé que le Royaume comme un bon emplacement pour de très grandes usines de batteries de véhicules électriques en raison de ses secteurs automobiles et des énergies renouvelables existants et de la présence de matières premières telles que le cobalt et les phosphates.

Pour rappel, le Maroc abrite des usines de production pour Renault et Stellantis avec une capacité de production combinée de 700 000 véhicules et un cluster de fabricants de pièces automobiles.

La demande de batteries pour véhicules électriques augmente à l’extérieur et à l’intérieur du Maroc, où Citroën a une capacité de production de 50 000 voitures électriques supermini.

L’année dernière, le secteur automobile a dépassé les exportations industrielles du Maroc avec 111 milliards de dirhams (11,1 milliards de dollars), en hausse de 33 % par rapport à l’année dernière.

Article19.ma