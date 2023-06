Billet – Si un jour vous ratez le vol de la RAM, il faut s’attendre à la réponse : « Allez vous faire cuire un épi de maïs ! »

Par Ali Bouzerda

En cette saison estivale 2023, post-Covid-19, la polémique sur « le service-client » de Royal Air Maroc ne cesse de faire « boule de neige » sur les réseaux sociaux au pays du soleil couchant.

On a déjà abordé, sur ce site (voir édito) les prix exorbitants des billets de notre transporteur national, notamment à partir du Canada et des USA. À cette occasion, un lecteur résidant en Angleterre nous a contacté pour attirer notre attention à un triste incident dont il a été victime et comment la direction de la RAM a réagi dans un échange de courriels.

Bien évidement, il (M. Ali Bahaijoub) s’attendait une réponse avec l’élégance et le civisme nécessaires d’une compagnie qui se respecte, mais pas du genre : « Si vous avez raté le vol, c’est votre faute… on n’est pas responsable ». En d’autres termes : « Maintenant si vous n’êtes pas content : « سير تشوي الكبال » (allez vous faire cuire un épi de maïs).

Bref, la réponse inattendue et choquante que nous relatons ici en détails et sans aucune retouche, reflète le peu de respect et d’humilité qu’affichent certains responsables de la RAM, pour ne pas dire l’arrogance pure et simple; dans un service public censé être à l’écoute de ses clients et les indemniser en cas d’impair, notamment les Marocains du monde qui triment et se sacrifient à l’étranger dans un environnement de plus en plus hostile afin d’aider leur patrie…

Dans ce cas figure – – où un citoyen marocain a été lésé après avoir enregistré ses bagages à temps et entamé la procédure d’embarquement, les agents de la RAM ne se sont pas souciés du retard causé par une tierce partie – -, loin de toute démagogie, on présente des faits et rien que des faits.

In fine, c’est aux lecteurs de juger par eux même, car un jour certains d’entre eux « risquent » malheureusement de se retrouver dans la même situation: