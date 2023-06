Scandale – Le présentateur vedette marocain, Abdessamad Nacer licencié par Al Jazeera pour un simple tweet

Injustice. La chaîne Al Jazeera serait-elle devenue un antre d’Algériens anti-Maroc? Et pour cause, la question se pose avec acuité, alors que la chaîne panarabe basée au Qatar vient de licencier son présentateur vedette, le Marocain Abdessamad Nacer pour « un tweet » dans lequel il défend son pays et dénonce les attaques incessantes des médias officiels algériens contre les femmes marocaines.

L’affaire remonte au 30 avril dernier, lorsque Nacer, qui travaille depuis plus d’un quart de siècle à Al Jazeera -où travaillait, désormais- a réagi sur son compte privé pour condamner les dérives des chaînes de télévision du régime algérien et leur atteinte à la dignité des femmes marocaines, à travers des contenus aux langage ordurier. Le tweet en question est accompagné de la vidéo d’un reportage diffusé par la télévision officielle algérienne et qui qualifie le Maroc, entre autres, de pays de « corruption, de débauche et de drogue, qui vend ses enfants dans le marché du tourisme sexuel ». De la diffamation quotidienne sur les médias et réseaux sociaux de ce pays maghrébin et voisin du Maroc.

Le présentateur marocain a été contacté dans un premier temps par le directeur de l’information d’Al Jazeera -un algérien, faut il le souligner-, lui ordonnant de supprimer le tweet de « la discorde ». Chose que Nacer a refusé, invoquant son droit à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux et qu’il ne parle pas au nom de la chaîne Qatarie et qu’il n’engage en rien la responsabilité de celle-ci.

+ Conspiration algérienne … +

Face à sa résistance, selon le syndicat SNPM à Rabat qui s’est solidarisé avec Nacer, ce dernier est alors convoqué par le le directeur général, qui le reçoit dans son bureau et lui réitère l’ordre de retirer le tweet ou au moins de le modifier de sorte à ce qu’il ne vise pas l’État algérien, faute de quoi, la chaîne sera contrainte de prendre une mesure administrative dissuasive contre lui.

Ces menaces n’ont pas suffi à faire fléchir le présentateur marocain, qui a campé sur sa position initiale et qui s’est fait virer de la chaîne dans la foulée.

Cette décision scandaleuse a provoqué l’ire des internautes marocains, qui ont lancé une campagne virtuelle de soutien au présentateur, avec plusieurs hashtags en langue arabe comme #tous_abdessamad_nacer. Ils pointent du doigt, entre autres, la mainmise des journalistes et des responsables de nationalité algérienne sur la chaîne, ce qui expliquerait le licenciement d’Abdessamad, alors que Hafid Derradji, commentateur algérien de Bein Sport, chaine sportive appartenant au même groupe que la chaîne Al Jazeera, affiche régulièrement sur ses réseaux sociaux, son hostilité envers le Maroc sans que la moindre mesure disciplinaire ne soit prise à son encontre.

Et on disait jusque-là que le Qatar était un ami du Maroc ? Curieux…

Article19.ma