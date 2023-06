Insolite – Au Brésil, un maire de 65 ans épouse une adolescente de 16 ans et semble « heureux »

Scandale. Hissam Hussein Dehaini, le maire de 65 ans de la ville d’Araucária, au Brésil, est au centre d’une controverse nationale après son mariage avec une adolescente de 16 ans, l’âge légal pour se marier au Brésil.

Dehaini, d’origine libanaise, millionnaire et père de 16 enfants, a ainsi épousé Kauane Rode Camargo, une lycéenne et participante à des concours de beauté locaux, le 12 avril, et a nommé la mère de sa jeune épouse secrétaire à la Culture et au Tourisme de sa ville après son mariage, à rapporté ce jeudi la chaîne i24news.tv.

Le mariage et la nomination consécutive de la mère de l’adolescente ont déclenché un tollé à Araucária, une municipalité de la zone métropolitaine de Curitiba.

Voici Hissam Hussein Dehaini, maire brésilien de 65 ans, qui vient d'épouser Kauane Rode Camargo, 16 ans…

Suite à ce mariage, la mère de cette dernière a été nommée secrétaire municipale à la culture et au tourisme d'Araucária et sa tante a été nommée secrétaire générale. pic.twitter.com/0NRKnbFJbX — La Minute Ricardo (@RicardoMinute) May 18, 2023

+ « Nous sommes heureux” +

« Nous sommes heureux. Elle me fait du bien et je lui fais du bien, et ensemble, nous ne faisons de mal à personne », s’est défendu Dehaini après les noces.

En réponse à l’indignation publique, le bureau du maire a publié un communiqué justifiant la nomination comme un « acte discrétionnaire du chef du pouvoir exécutif », mettant en avant les 26 ans d’expérience de la nouvelle secrétaire à la culture et au tourisme dans la fonction publique.

Cette réponse n’a cependant fait qu’alimenter la polémique, et une enquête pour népotisme et corruption a été ouverte par le bureau du procureur de l’État brésilien de Paraná.

Pedofilia pode?

O prefeito de Araucária, Paraná, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), 65 anos, casou com Kauane Rode Camargo. Até aí tudo bem. Mas a noiva tem 16 anos. Além disso o prefeito nomeou a sogra Marilene Rode como secretária municipal de Cultura e Turismo. pic.twitter.com/E1D2k1neK0 — Thomaz Lipparelli 🚩🦞🐟🦖🦀 (@Maverick1978gt) April 25, 2023

+ Le mariage a suscité des débats sur la légalité des mariages des mineurs +

Le mariage a également suscité des débats sur la légalité des mariages avec des adolescents au Brésil, bien que cette pratique soit légale à partir de 16 ans avec le consentement des parents, elle reste controversée.

En 2022, le Brésil a été classé 5e pays avec le plus grand nombre de mariages de mineurs, avec une moyenne de 34 mariages d’adolescents par jour, la plupart impliquant des filles, par ailleurs, la carrière politique de Dehaini n’est pas exempte de controverses.

En 2000, il a été détenu pendant plus de 100 jours pour avoir témoigné devant une commission d’enquête parlementaire pour avoir été mêlé un trafic de drogue.

Malgré ces antécédents, il a réussi à devenir un homme d’affaires et un homme politique de premier plan à Araucária, où il a nommé ses filles et son ex-femme à des postes importants dans la fonction publique, a ajouté la chaîne.

