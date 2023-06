SIEL 2023 – L’Espagne au 28ème Salon international de l’édition et du Livre, du 2 au 11 juin à Rabat

L’Espagne prendra part à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL), du 2 au 11 juin à Rabat, avec un stand organisé par l’Ambassade d’Espagne, à travers son département de la culture, et l’Institut Cervantes de Rabat, d’après un communiqué.

Au cours d’une dizaine de jours, l’Ambassade et l’Institut Cervantes de Rabat organiseront une série d’activités permettant de toucher différents publics.

La programmation du salon s’articulera autour de plusieurs axes, notamment l’échange entre des écrivains et traducteurs marocains et espagnols, dont des auteurs espagnols d’origine marocaine, et la littérature au féminin.

Au menu du programme figurent également des activités adressées aux enfants.

La Fondation des trois cultures (du Maroc et de l’Andalousie) participera par des activités littéraires et musicales.

+ Les activités +

Ce grand événement culturel démarera, le 2 juin, avec la projection du film «Regreso a Raqqa» (Retour à Raqqa) (Albert Solé et Raúl Cuevas- Espagne- 2022).

La projection du film documentaire sera suivie par un commentaire de l’écrivaine et journaliste espagnole Beatriz Mesa, auteure du livre «Les groupes armés au Sahel».

Le programme du salon sera également marqué par l’organisation, les 3 et 4 juin, du spectacle du cirque «Mendo», avec la participation de la compagnie «La pequeña victoria Cen».

Au menu de ce rendez-vous annuel figure également une rencontre littéraire, le 3 juin, autour de l’ouvrage «Mer d’Alboran. Anthologie de la poésie contemporaine andalouse et marocaine», avec la participation du poète et critique littéraire espagnol José Sarria et de certains poètes.

Cet ouvrage rassemble des œuvres d’auteurs marocains et andalous contemporains, sélectionnées par José Sarria et traduites par Khalid Raisouni.

Dans le cadre de ces activités, l’architecte espagnole Almudena De Benito animera, les 5 et 6 juin, un atelier éducatif «Chiquitectos», adressé aux enfants de 10 à 12 ans, dans le but de découvrir et de développer des compétences personnelles, d’apprendre et d’apprécier le travail d’équipe.

Au menu du programme du Salon figure également une rencontre littéraire sous le thème «Ecritures au féminin en espagnol».

Les débats de cette rencontre, organisée le 6 juin par l’Institut Cervantes de Rabat en collaboration avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), porteront sur les productions littéraires d’une génération d’auteurs émergents espagnols d’origine marocaine, ainsi que sur la question de l’influence de l’évolution de l’immigration marocaine sur l’écriture actuelle.

La table ronde, qui sera modérée par l’écrivain Mohamed El Morabet, verra la participation des écrivaines Meryem El Mehdati, Laila Karrouch et Karima Ziali.

+ Des ateliers +

Dans le cadre du cycle d’écriture, un premier atelier destiné aux étudiants de 12 à 16 ans, est prévu le 7 juin, sous le thème «L’étonnante machine à générer des petites histoires», avec la participation de l’écrivain espagnol Jorge Gonsalvo, Prix national de lecture 2022.

Par ailleurs, un colloque sera organisé, le 7 juin, autour du livre «l’architecture saâdienne au Maroc de 1554 à 1659», avec la participation de l’auteur de l’ouvrage, l’architecte espagnol Antonio Almargo, et l’architecte marocain Faisal Cherradi.

Le débat portera notamment sur l’analyse de ces deux architectes au sujet de l’architeture au Maroc sous le règne de la dynastie Saâdienne, ainsi que des modèles établis par les Almohades et les Mérinides.

Le programme du SIEL sera également marqué par l’organisation, le même jour, d’un atelier d’écrtiture sous le signe «le personnage habité».

Destiné aux adultes, cet atelier d’écrtiture autobiographique sera également animé par l’écrivain Jorge Gonsalvo.

Dans le même sens, Jorge Gonsalvo animera le 8 juin, un autre atelier d’écrtiture sous le thème «le dinosaure et autres fictions ».

Ce atelier, adressé aux jeunes, traitera des questions relatives au genre de la micro-nouvelle notamment la nouvelle et le microrécit.

Dans le cadre des activités du salon, un colloque sera également organisé le même jour autour du livre «Edición y libro español en Marruecos – Breve perspectiva histórica (1860-2020) » (Brève perspective historique de l’édition et du livre espagnol au Maroc (1860-2020) ) , avec la participation de l’auteur de l’ouvrage, le professeur hispaniste Mohamed Abrigach et l’écrivaine Khadija Karzazi.

Les questions des particularités de l’édition et des publications au Maroc seront au centre de cette rencontre.

+ Des colloques +

Au menu du programme du SIEL figure également un colloque autour du livre « Al sur de Tanger. Un viaje a las culturas de Marruecos» (Au sud de Tanger. Un voyage à travers les cultures du Maroc).

Cette rencontre verra la participation de l’auteur du livre, l’écrivain et traducteur espagnol Gonzalo Fernandez Parrilla, et de l’écrivain et critique littéraire marocain Abdelkader Chaoui.

Un autre colloque est prévu, le même jour, autour du livre «El mirador de los perezosos», avec la participation de l’auteur de cet ouvrage, l’écrivain espagnol Sergio Barce, et l’écrivaine et antropologue marocaine Karima Ziali.

Par ailleurs, un colloque intitulé « Les groupes armés au Sahel » se tiendra le 9 juin, avec la participation de la journaliste espagnole Beatriz Mesa, auteure du livre «Los grupos armados del Sahel » (Les groupes armés au Sahel), et le diplomate Maximiliano Jara.

Cette rencontre axée sur l’ouvrage de Beatriz Mesa traitera notamment des questions relatives aux groupes djihadistes dans le nord du Mali, ainsi que de leurs réseaux économiques criminels, de leurs enlévements et du narcotrafic.

Un concert de la Chorale de la Fundacion Tres Culturas sera également organisé le même jour au Thèatre Mohammed V.

A cette occsaion, le public aura l’occasion d’apprécier le spectacle du Chœur des Trois Cultures, un groupe choral composé des membres des Voix du Chœur de Rabat et des membres de différentes chorales andalouses.

Les deux derniers jours du Salon, les 10 et 11 juin, seront marqués par l’organisation du spectacle «Titeres : Bag Lady», avec la participation de l’actrice Maglosia Skandera Hernangomez.

+ Le programme +

Coloque et cinéma: Regreso a Raqqa

Vendredi 2 juin à 18:30. Instituto Cervantes de Rabat.

Cirque: Mendo

Samedi 3 et dimanche 4, à 11:30. SIEL.

Mer d’Alboran. Anthologie de la poésie contemporaine andalouse et marocaine

Samedi 3 à 13:00 h. SIEL

Atelier: Chiquitectos

Lundi 5 et mardi 6 à 10:00 h. SIEL

Ecriture au féminin en espagnol

Mardi 6, à 18:30 h. Instituto Cervantes de Rabat

Atelier d’écriture: L’étonnante machine à générer des petites histoires

Mercredi 7 à 10:00 h. SIEL

L’architecture saâdienne au Maroc de 1554 à 1659

Mercredi 7 à 12:00 h. SIEL

Atelier d’écriture: Le personnage habité

Mercredi 7 à 17:30 h. SIEL

Atelier d’écriture : Le dinosaure et autres fictions

Jeudi 8 à 10:00 h. SIEL

Brève perspective historique de l’édition et du livre espagnol au Maroc (1860-2020)

Jeudi 8 à 12:00 h. SIEL

Conversation avec Gonzalo Fernández Parrilla

Jeudi 8 à 17:00 h. SIEL

Conversation avec Sergio Barce

Jeudi 8 à 18:30 h. SIEL

Rencontre autour des groupes armés au Sahel

Vendredi 9 à 12 h. SIEL

Concert de la Chorale de la Fundacion Tres Culturas

Vendredi 9 à 20 h. Théâtre Mohammed V

Títeres: Bag Lady

Samedi 10 et dimanche 11 à 11:30 h. SIEL

Article19.ma