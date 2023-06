Philatélie – Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste spécial sur « La rose à parfum – Kelaât M’gouna »

Le Groupe Barid Al-Maghrib a lancé une émission spéciale de timbre-poste sous le thème « LA ROSE A PARFUM – KELAÂT M’GOUNA », qui met en exergue un aspect important du patrimoine marocain en reproduisant une œuvre artistique illustrant des rosiers avec en arrière-plan la Kasbah de Kelaât M’Gouna.

Cultivée dans les vallées du Dadès et du M’Goun, la rose à parfum de Kelaât M’Gouna fait l’objet, à l’occasion de la saison de la cueillette au printemps, d’une célébration festive annuelle, indique un communiqué du groupe, ajoutant que cette fête contribue à mettre en avant le savoir-faire ancestral lié à l’activité autour de la rose (distillation à la vapeur d’eau des pétales de rose) et toutes les traditions locales et festives qui l’accompagnent.

Cette nouvelle émission vient enrichir la collection philatélique émise sur la flore au Maroc telle que « le citronnier » en 2019, « la Lavande » en 2018, « le Henné » en 2011, « la rose Damascena » et « la fleur d’oranger » en 2010, et la « Fête des roses des M’Gouna » en 1973 ainsi que sur le patrimoine immatériel à l’image des émissions spéciales : « 40ème édition du Moussem Culturel International d’Assilah » en 2018, « Moussem de Tan-Tan » et « 10ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida » en 2017.

Article19.ma