Maroc / France – Des sénateurs français reçus par Ouahbi et Baraka lancent un appel au réchauffement des relations entre Rabat et Paris

Une délégation du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, présidée par M. Christian Cambon (Val-de-Marne – Les Républicains), s’est rendue au Maroc du 25 au 29 mai, à l’invitation du Président du groupe d’amitié Maroc-France de la Chambre des Conseillers du Maroc, M. Mohamed Zidouh, d’après un communiqué.

Venue témoigner du profond attachement de la France à la préservation de l’amitié avec le partenaire historique qu’est le Maroc, la délégation a multiplié les rencontres pour appeler à la reprise de relations diplomatiques apaisées et relancer les projets communs.

La délégation été reçue par M. Nizar Baraka, Secrétaire général du parti Istiqlal, Ministre de l’Equipement et de l’Eau, et M. Abdellatif Ouahbi, Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité, Ministre de la Justice. Dans un dialogue à la fois sincère et amical, il a été souligné la nécessité d’aller de l’avant et de dépasser les tensions apparues ces derniers mois.

Les ministres ont notamment souligné l’impact des restrictions en matière d’octroi de visas, qui ont particulièrement touché les bénéficiaires réguliers de visas touristiques, étudiants ou de travail. Le retour progressif à la normalité, demandé de longue date par le groupe d’amitié France-Maroc et amorcé depuis le début de l’année, a été salué.

+ « Faire prévaloir le dialogue, la sagesse et l’histoire commune pour rétablir la confiance » +

Le président de la délégation française, M. Christian Cambon, a également souhaité que « la France aille un peu plus loin dans son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental », au regard de l’évolution de la situation et notamment des investissements majeurs réalisés pour le développement économique de la région, il a ainsi rappelé que la France a toujours été aux côtés du Maroc aux Nations Unies, et qu’elle saurait le moment venu prendre les décisions nécessaires pour tenir compte des évolutions en cours, selon le communiqué.

Le Président du groupe d’amitié Maroc-France, M. Mohamed Zidouh a mis en avant l’importance de ce déplacement pour donner un nouvel élan à la relation bilatérale et « faire prévaloir le dialogue, la sagesse et l’histoire commune pour rétablir la confiance ». Il a aussi rappelé que le Maroc est un pôle de stabilité dans la région sahélo-saharienne.

Le thème de la culture, mis à l’honneur pour ce déplacement, a conduit la délégation au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. L’exposition « Modernités arabes », qui présente, depuis le 1er mars 2023, une collection de l’Institut du Monde Arabe, a été commentée par M. Mehdi Qotbi, Président de la Fondation des Musées du Royaume.

À Ouarzazate, le programme comprenait la visite de la centrale solaire de Noor, qui s’étend sur près de 3 300 hectares pour une production annuelle de 580 MégaWatts, une rencontre avec le président de l’Alliance française de Ouarzazate, inaugurée en avril 2022 et menant de nombreuses actions pour la promotion de la francophonie, et la découverte du patrimoine local marqué par la culture berbère.

En conclusion, parlementaires français et marocains ont réitéré leur engagement à œuvrer pour une pleine restauration de la confiance mutuelle entre les deux pays. M. Christian Cambon et M. Mohammed Zidouh ont ainsi appelé à « tourner la page de cette crise afin de redonner tout son potentiel à la relation bilatérale ».

Outre le président du groupe d’amitié, la délégation était composée de M. Hervé Marseille (Hauts-de-Seine – président du groupe Union Centriste), de Mme Dominique Estrosi-Sassone (Alpes-Maritimes – Les Républicains), de M. David Assouline (Paris – Socialiste, Écologiste et Républicain) et de Mme Corinne Féret (Calvados – Socialiste, Écologiste et Républicain).

