Vidéo – Avant première de la série documentaire « Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca »

La série documentaire « Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca » a été présentée en avant-première au sein du Parc de la Ligue Arabe, cadre emblématique de l’Histoire de Casablanca, a annoncé la chaîne 2M, promoteur de ce projet inédit.

La série a été produite par 2M, avec Ali n’ Productions, réalisée par Nour-Eddine Lakhmari sur un scénario de Rita El Quessar et le travail minutieux de la documentaliste Sano Maha et son assistant Amine El Mir, notamment une recherche laborieuse sur les archives historiques de la ville.

À noter, « Ana Bidaoui » est une série documentaire qui retrace, de manière immersive, l’histoire turbulente d’une ville aux mille et une facettes. Suivant une chronologie historique, la série se découpe en quatre fois 52 minutes selon les grandes phases qui ont marqué la ville, de sa genèse à nos jours.

Chaque épisode raconte une période de l’histoire patrimoniale à travers de nombreux témoignages d’experts et d’habitants de Casablanca, en fil conducteur, le personnage du « voyageur » transporte le téléspectateur à la découverte de l’âme bouleversante et accueillante de la ville.

+ Vue d’ensemble de la cité +

L’épisode 1 qui part des premières traces préhistoriques jusqu’au bombardement de 1907, permet de retracer les légendes et épopées d’une cité multi-millénaire toujours convoitée. Dans l’épisode 2, du Protectorat jusqu’aux débuts du Mouvement National, c’est le boom social, économique et urbanistique d’une ville au cœur de tous les fantasmes qui est évoqué. Avec l’épisode 3, de la conquête de l’Indépendance à la fin des années 80, Casablanca retrouve sa liberté.

De l’âge d’or aux années de plomb, devenue mégalopole, elle souffre, vacille et se réinvente. Enfin, l’épisode 4 donne la parole à une ville qui renait et retrace l’émergence de la culture casablancaise moderne à travers les regards amoureux de ses habitants.

Pour raconter son histoire faite de brassage et de diversité, « Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca » s’appuie sur de nombreuses sources, des supports et des regards croisés pour donner une vue d’ensemble de cette ville, petite cité côtière devenue capitale économique, qui a participé à la construction du Maroc moderne.

À ce titre, le documentaire fait intervenir un large panel de témoins, experts, historiens, architectes, artistes, acteurs de la société civile, … mais aussi des habitants de diverses origines dont l’histoire personnelle est liée à celle de leur ville.

Les téléspectateurs auront le plaisir de vivre de véritables moments d’émotion, chaque dimanche soir à 22h sur 2M, à partir du 4 juin prochain, Casablanca se confiera et livrera tous ses secrets.

Pour rappel, cette série a bénéficié de la contribution et du soutien de la Fondation Banque Populaire – Fonds iconographiques de Marcelin Flandrin – et de la Direction du Patrimoine Culturel du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

