Focus – Voici « 10 faits intéressants » sur le commerce des fruits et légumes au Maroc

Au Maroc, le secteur de l’agriculture est un secteur économique très important, sachant qu’il génère environ 14% du produit intérieur brut, il a en effet de quoi être fier dans le secteur des fruits et légumes et de quoi servir d’exemple aux autres pays agricoles

« L’agriculture au Maroc emploie environ 40 % de la main-d’œuvre nationale, c’est donc le plus grand employeur du pays, dans les sections pluvieuses du nord-ouest, l’orge, le blé et d’autres céréales peuvent être cultivés sans irrigation », selon le site spécialisé east-fruit.com.

Voici une liste dressée par EastFruit des « dix faits les plus étonnants » sur le commerce des fruits et légumes au Maroc.

+ Les avocats, une catégorie importante d’exportation de fruits et légumes marocains +

L’histoire de l’industrie de la culture commerciale de l’avocat au Maroc remonte aux années 1950, depuis lors, les avocats, originaires d’Amérique du Nord, ont acquis un rôle important dans la cuisine locale, et plus tard, dans l’exportation de fruits et légumes.

Les smoothies à base d’avocats avec des bananes ou des dattes, des amandes ou d’autres noix, du sucre et du lait jouissent d’une grande popularité auprès des Marocains et des touristes. Les avocats peuvent également être un ingrédient de salades et autres plats marocains.

En termes d’exportation de fruits et légumes, les avocats sont l’un des produits les plus importants pour le Maroc. En 2021, ils se classaient au huitième rang des exportations marocaines de fruits et légumes en valeur et étaient le quatrième produit avec les taux de croissance des exportations les plus rapides au cours des cinq années précédentes.

Au cours de la campagne de commercialisation 2022/23 (juillet-juin), les exportations marocaines d’avocats devraient atteindre leur niveau record, et leurs volumes pour la première fois pourraient dépasser 50 000 tonnes ! Soit dit en passant, au cours de l’année civile 2022, le Maroc a déjà exporté plus d’avocats que les États-Unis, patrie des avocats Hass, qui sont désormais l’une des variétés d’avocats les plus populaires au monde.

Outre l’augmentation des exportations d’avocats, le Maroc a également prolongé sa saison d’exportation. Au cours de la campagne de commercialisation 2017/18, les exportations d’avocats ont culminé en novembre-mars, mais maintenant le Maroc exporte avec succès des avocats d’octobre à mai.

Le Royaume-Uni et les pays de l’UE, tels que l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne

sont les principaux importateurs d’avocats marocains. Pour ces pays, le Maroc est également un fournisseur important. En 2022, le Maroc était le troisième exportateur d’avocats vers l’Allemagne et l’Espagne et se classait quatrième dans le classement des fournisseurs français d’avocats, selon la même source.

+ Le Maroc est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de légumes de serre au monde +

L’histoire des cultures agricoles en milieu protégé au Maroc remonte aux années 1970, mais le boom de la construction de serres s’est produit dans les années 2000.

Selon Rabobank, en 2018, les superficies sous serres au Maroc étaient les plus importantes d’Afrique, et le pays était également l’un des leaders mondiaux à cet égard. Ensuite, les experts de Rabobank ont ​​estimé les superficies totales sous serres au Maroc à 20 000 ha. Pourtant, cinq ans plus tard, une seule région marocaine Sous-Massa comptait 21 000 ha de production sous serre !

En conséquence, le Maroc est littéralement entré dans la liste des leaders mondiaux des exportations de plusieurs légumes de serre. En 2022, le Maroc est devenu le troisième plus grand exportateur de tomates au monde et s’est classé sixième au classement mondial des exportateurs de poivrons.

Les tomates de serre sont la catégorie la plus importante des exportations de fruits et légumes du Maroc, car, en 2021, les exportations de tomates ont généré des revenus de 770 millions de dollars, soit plus du double des exportations de mandarines, le deuxième produit de la liste.

En 2018-2022, le Maroc a réussi à augmenter ses volumes d’exportation de tomates de 40 % à 740 000 tonnes, et les exportations de poivrons ont augmenté de 20 % à 170 000 tonnes. Les exportations de concombres marocains ne sont pas encore si élevées, mais ont déjà été multipliées par deux et demi depuis 2018 et ont dépassé les 20 000 tonnes.

Comme pour de nombreux autres produits, les exportations marocaines de légumes de serre se concentrent sur l’UE et le Royaume-Uni. Soit dit en passant, en 2022, le Maroc est devenu le plus grand fournisseur de tomates du Royaume-Uni. Les tomates marocaines jouent également un rôle important sur les marchés espagnol et français, et le Maroc est respectivement le deuxième et le quatrième exportateur de ces légumes vers le Portugal et les Pays-Bas.

+ Le Maroc, quatrième exportateur de myrtilles cultivées au monde en 2022 +

Le développement des exportations marocaines de myrtilles peut être considéré comme l’un des exemples les plus brillants à suivre ! Une baie domestiquée à la mode avec sa patrie en Amérique du Nord est devenue une merveilleuse niche pour le développement des affaires marocaines, qui s’était avérée si rapide qu’en 2022, le Maroc exportait plus de myrtilles cultivées que les États-Unis ou le Canada.

En 2022, les exportations marocaines de myrtilles ont totalisé 53 000 tonnes, seuls trois pays au monde en exportant davantage : le Pérou (277 000 tonnes), le Chili (105 000 tonnes) et l’Espagne (87 000 tonnes). Pendant ce temps, les exportations de myrtilles cultivées dans les pays, qui sont leur patrie, étaient assez inférieures. En 2022, les États-Unis n’ont exporté que 45 000 tonnes de myrtilles cultivées, et les exportations canadiennes n’étaient que de 19 000 tonnes.

Il est bien plus impressionnant de constater que le Maroc n’était que le septième plus grand exportateur de myrtilles cultivées au monde en 2017, non seulement tous les pays susmentionnés exportant davantage, mais aussi, par exemple, l’Argentine. En 2017, le Maroc n’a exporté que 15 600 tonnes de myrtilles, ce qui signifie que les exportateurs marocains ont réussi à plus que tripler leurs ventes au cours des cinq dernières années !

La diversification progressive de l’exportation marocaine de myrtilles peut également être un exemple illustratif. Au départ, environ 90 % des exportations marocaines totales de myrtilles étaient concentrées sur l’Espagne, qui a agi en tant que réexportateur et a prolongé sa propre saison d’exportation. En 2022, la part de l’Espagne dans les exportations marocaines de myrtilles est tombée à 36 %, et aujourd’hui le Maroc exporte des myrtilles vers les pays qui sont ses consommateurs directs. Désormais, les exportations marocaines de myrtilles se concentrent sur d’autres pays de l’UE, le Royaume-Uni et la Norvège.

En plus de développer le marché de l’UE, le Maroc a également fait le pari d’ouvrir des directions extra-européennes pour ses myrtilles. Depuis 2017, les exportations marocaines de myrtilles vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est ont presque décuplé et atteint 2 000 tonnes. Et les destinations les plus inattendues pour les myrtilles marocaines incluent les expéditions tests vers l’Amérique du Nord, le continent qui est la patrie de ces baies. En 2022, le Canada a importé environ 100 tonnes de bleuets du Maroc. Un an auparavant, le Maroc avait également expédié 130 tonnes de myrtilles aux États-Unis.

+ Le Maroc, troisième exportateur mondial de framboises fraîches en 2022 +

En 2017, les exportations marocaines de framboises fraîches étaient inférieures à 15 000 tonnes et le Maroc était le sixième plus grand exportateur de framboises fraîches au monde. Cependant, en 2018-2022, le Maroc a affiché des taux de croissance des exportations époustouflants dans le segment des framboises fraîches : les exportations augmentaient en moyenne d’un tiers d’année en année, et en 2022, elles atteignaient 56 000 tonnes, soit quatre fois plus qu’il y a cinq ans !

Aucun des leaders mondiaux du marché des framboises fraîches ne peut se vanter de taux de croissance aussi rapides. Par exemple, les exportations espagnoles et portugaises augmentaient de 7 à 9 % par an au cours de la même période, le Mexique diminuait même ses expéditions au cours des trois dernières années et les exportations polonaises étaient assez stables.

En 2022, près de 99 % des exportations totales de framboises fraîches du Maroc étaient concentrées sur l’UE et le Royaume-Uni, ce dernier représentant la part d’environ un quart. Un autre quart des volumes marocains avait l’Espagne comme destination, même si l’Espagne elle-même était le deuxième plus grand exportateur de framboises fraîches au monde.

Grâce à ses avantages climatiques et saisonniers, le Maroc a progressivement réduit son retard sur l’Espagne. En 2017, les exportations espagnoles de framboises fraîches étaient trois fois plus élevées que celles du Maroc. Cinq ans plus tard, l’Espagne n’exportait que 28 % de framboises fraîches de plus que le Maroc.

L’Allemagne, les Pays-Bas et la France sont également parmi d’autres destinations importantes pour les exportations marocaines de framboises fraîches. En ce qui concerne le Moyen-Orient ou l’Asie du Sud-Est, le Maroc ne fait que commencer à explorer ces marchés. En 2022, le Maroc a exporté 248 tonnes de framboises fraîches vers les pays du Golfe, et 7 autres tonnes avaient Singapour comme destination.

+ Le Maroc a été l’une des principales raisons de l’effondrement du prix des framboises surgelées dans le monde en 2023 +

Bien que le Maroc n’était que le huitième plus grand exportateur de framboises surgelées au monde en 2022, il est devenu l’une des principales raisons de l’effondrement du prix mondial de la framboise fraîche au début de 2023 !

En juillet 2022, la campagne de commercialisation des framboises surgelées a commencé en Europe avec un prix plutôt élevé de 5,00 $/kg, mais les fournisseurs ukrainiens ont ramené le prix à 3,30-3,50 $/kg à la fin de l’automne. Néanmoins, le véritable choc a eu lieu en janvier 2023, lorsque le prix s’est effondré à 2,50-2,60 $/kg en raison des expéditions actives de framboises congelées du Maroc. En fin de compte, le marché a stagné, laissant les fournisseurs de Pologne, de Serbie, de Moldavie, d’Ukraine et de certains autres pays avec des stocks de transit record et la probabilité d’un nouvel effondrement des prix la saison suivante.

Comme dans le segment des baies fraîches, le Maroc affiche les taux de croissance des exportations les plus actifs parmi les leaders mondiaux du marché des framboises surgelées. En 2017-2022, la Pologne et la Serbie ont réduit leurs exportations tout en restant les deux leaders mondiaux. Le Chili réduisait également sa présence sur le marché mondial chaque année, et les exportations de l’Allemagne et de la Belgique restaient stables.

En conséquence, en 2017-2022, seuls l’Ukraine, le Mexique et le Maroc ont augmenté leurs exportations de framboises surgelées d’année en année. L’Ukraine a triplé ses volumes d’exportation, le Mexique les a multipliés par quatre et demi, tandis que les exportations marocaines de framboises surgelées ont presque été multipliées par neuf !

En 2022, le Maroc a exporté 17 000 tonnes de framboises surgelées, avec l’UE comme principale destination. Soit dit en passant, l’UE est également le marché clé pour les fournisseurs polonais, serbes et ukrainiens, et il semble que ce marché soit devenu trop étroit au début de 2023.

Quant aux autres destinations d’exportation des framboises marocaines surgelées, elles sont encore assez insignifiantes. En 2022, les pays non européens ne représentaient que 2 % des exportations totales du Maroc, les volumes les plus importants étant exportés vers le Canada (111 tonnes).

+ Le Maroc avait augmenté ses exportations de patates douces si rapidement qu’elles ont été multipliées par 50 depuis 2018 +

L’histoire de la production de patates douces au Maroc a commencé bien plus tard que celle des patates douces, et leurs opportunités commerciales se sont ouvertes aux agriculteurs marocains il y a quelques années à peine. De nos jours, les exportations de pommes de terre régulières du Maroc sont plusieurs fois plus élevées que celles de patates douces, mais, en termes de taux de croissance des exportations, quelques produits peuvent se comparer aux patates douces.

En 2018, les exportateurs marocains n’ont expédié que 23 tonnes de patates douces. En 2022, les exportations de patates douces ont totalisé 1 200 tonnes, soit une multiplication par 50 en seulement cinq ans ! De plus, l’année 2022 a été la première de l’histoire où le Maroc a exporté des patates douces sans interruption, chaque mois d’affilée. Par ailleurs, le Maroc a réussi à prolonger son pic d’exportation pendant une longue période, alors qu’auparavant il était enregistré en juin-juillet.

En 2022, la liste des trois principaux acheteurs de patates douces marocaines comprenait les Pays-Bas (500 tonnes), le Portugal (450 tonnes) et le Royaume-Uni (190 tonnes), ce dernier important ces produits pour la toute première fois. Les Pays-Bas ont également augmenté de manière significative les importations de patates douces du Maroc, presque neuf fois d’une année sur l’autre.

Les parts des autres régions dans les exportations marocaines de patates douces sont encore assez faibles, et elles sont également apparues dans la liste des pays importateurs en 2022 pour la première fois. Par exemple, le Moyen-Orient (Qatar, Bahreïn, etc.) a importé environ 9 tonnes de patates douces marocaines l’année dernière.

+ Le Maroc cultive avec succès des pommes mais les exporte à peine +

Ce peut être une découverte pour de nombreux commerçants, même avec une longue histoire de collaboration avec le Maroc, que le pays cultive avec succès des pommes, qui ne sont pas tout à fait traditionnelles pour l’Afrique. En 2022, le Maroc était le deuxième producteur africain de pommes après l’Afrique du Sud. Cependant, contrairement à leurs collègues sud-africains, les agriculteurs marocains exportent peu de pommes et les utilisent principalement sur le marché intérieur.

L’histoire de la production de pommes au Maroc remonte aux années 1920, lorsqu’il s’est avéré que les contreforts des montagnes de l’Atlas sont presque idéaux pour la culture des pommes. De nos jours, Fès-Meknès avec la chaîne de montagnes du Moyen Atlas est la principale région productrice de pommes au Maroc. Soit dit en passant, les pommes produites à Midelt, une région située entre le Moyen Atlas et les chaînes de montagnes du Haut Atlas, ont le statut IGP et ne peuvent être cultivées que par les membres de l’Association des pomiculteurs de Midelt.

L’expansion des vergers de pommiers était l’un des programmes clés du Plan Maroc Vert, qui avait été lancé en 2008. En conséquence, le secteur a attiré des investissements massifs et la production marocaine de pommes a augmenté de 83 % en 2012-2021, atteignant près de 900 000 tonnes. Si ces estimations sont correctes, il s’avère qu’en 2021, le Maroc a produit plus de pommes que, par exemple, l’Espagne ou le Royaume-Uni et a eu une récolte de pommes plus importante que la production cumulée aux Pays-Bas et en Belgique !

Il est également intéressant de noter que les agriculteurs marocains préfèrent désormais plus souvent les variétés de pommes mondiales et leurs clones, tels que Gala Royal, Golden Delicious, Fuji, Golden Smoothie, Ozark Gold, Anna, Starking Delicious, etc. Néanmoins, la part des variétés locales est encore plutôt grande, et c’est l’une des principales raisons de la quasi-absence d’exportations de pommes du Maroc. Un autre facteur important est le manque d’infrastructures de stockage et de traitement post-récolte des pommes, car les importations de pommes au Maroc culminent généralement au printemps et en été, période de pénurie particulièrement forte de pommes cultivées dans le pays.

Le Maroc importe principalement des pommes des pays européens, tels que l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Pologne, la France, etc., tandis que les petites exportations se concentrent sur les pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, etc.) et ne dépassent pas 1 000 tonnes annuellement.

+ Le Maroc est le plus gros exportateur de pastèques vers l’UE +

En 2022, le Maroc était le quatrième plus grand exportateur de pastèques au monde et le plus important fournisseur de l’UE, l’un des marchés les plus premium au monde.

L’année dernière, 27 pays de l’UE ont importé 510 000 tonnes de pastèques de pays non membres de l’UE, le Maroc représentant plus de la moitié de ces volumes (271 000 tonnes). Ainsi, les exportations marocaines de pastèques vers l’UE étaient quatre fois plus élevées que celles de la Turquie et près de huit fois plus élevées que celles du Brésil ou du Costa Rica !

Pour le Maroc lui-même, l’UE est également une destination d’exportation importante, avec d’autres marchés en développement actif mais toujours à la traîne. En 2022, le Maroc a exporté 16 000 tonnes de pastèques vers le Royaume-Uni, 4 800 tonnes vers d’autres pays africains, 1 400 tonnes vers la Suisse et 790 tonnes vers les pays du Golfe. La destination la plus éloignée et plutôt exotique des pastèques marocaines était l’Australie, qui en a importé 70 tonnes en 2022.

Les pastèques sont également l’une des catégories clés des exportations marocaines de fruits et légumes. En 2022, ils se classaient au troisième rang après les tomates et les mandarines dans les volumes totaux d’exportation de fruits et légumes du Maroc. Les exportations de pastèques culminent généralement en avril-juin, mais leur saison s’est récemment prolongée jusqu’en août.

Les exportations marocaines de pastèques ont atteint leur plus haut niveau historique en 2022 malgré la grave sécheresse qui avait frappé le Maroc l’été dernier et dont les conséquences pourraient être catastrophiques pour l’industrie. En septembre 2022, le ministère marocain de l’Agriculture a annulé le programme de subventions à l’irrigation pour les nouvelles plantations de plusieurs cultures, notamment les agrumes, les pastèques et les avocats, afin d’économiser les ressources en eau du pays.

En conséquence, une nouvelle expansion des plantations de pastèques ou d’avocats (une autre catégorie importante d’exportation marocaine de fruits et légumes) est à haut risque, car leurs projets de culture sont tout simplement insensés sans accès à l’eau.

+ Le Maroc doit importer des dattes et des raisins secs malgré une production nationale élevée +

Les dattes, les raisins secs et autres fruits secs sont des ingrédients importants de la cuisine marocaine, et le Maroc est leur grand producteur à lui seul. Néanmoins, le Maroc doit les importer en quantités assez importantes et les importations de certaines catégories ont augmenté rapidement.

Le Maroc est l’un des rares pays africains à cultiver avec succès des raisins destinés à la consommation fraîche, ainsi que la production de vins et d’autres produits, y compris les raisins secs. Le Maroc est également l’un des plus grands producteurs de dattes en Afrique, mais ce sont les dattes qui sont devenues la catégorie la plus importante des importations totales de fruits et légumes au Maroc. De plus, le Maroc est le troisième plus gros importateur de dattes au monde.

Le Maroc importe 80 000 à 110 000 tonnes de dattes par an et sa consommation de dattes par habitant est environ 7 fois supérieure à la moyenne mondiale ! Chaque mois d’octobre, le pays accueille même le festival dédié au début de la saison des dates (Festival des Dattes).

Néanmoins, la production nationale marocaine de dattes est insuffisante et leurs importations culminent en décembre-avril. Il n’y a que quatre pays qui représentent la plus grande partie des importations de dattes au Maroc : les Émirats arabes unis, la Tunisie, l’Égypte et l’Algérie. Soit dit en passant, en 2023, le Maroc peut établir un record d’importations de dattes, car les importations au cours des trois premiers mois de cette année ont déjà été historiquement élevées.

En ce qui concerne les raisins secs, leurs importations sont inférieures aux volumes d’importation de dattes. Néanmoins, les taux de croissance des importations de raisins secs sont assez élevés. En 2018, le Maroc n’a importé que 6 000 tonnes de raisins secs. En 2022, leurs importations ont plus que doublé ! Soit dit en passant, en 2017, les importations n’ont totalisé que 520 tonnes, ce qui rend la croissance de leurs importations encore plus impressionnante.

Les importations de raisins secs culminent en été, lorsque le nombre de touristes augmente et que les produits nationaux se font rares. L’Ouzbékistan et l’Iran, leaders mondiaux de la production de raisins secs, sont les plus grands fournisseurs de raisins secs du Maroc. L’Inde, la Turquie, l’Afrique du Sud et le Chili exportent également d’assez grandes quantités de raisins secs vers le marché marocain.

+ Le Maroc est le cinquième plus grand exportateur de mandarines au monde +

En 2022, le Maroc était le cinquième plus grand exportateur de mandarines au monde, seuls l’Espagne, la Turquie, la Chine et l’Afrique du Sud exportant davantage. Les exportations marocaines ont totalisé 495 000 tonnes en 2022, et il ne manquait plus que 25 000 tonnes d’exportations au Maroc pour battre l’Afrique du Sud.

Contrairement à de nombreux autres produits, les exportations de mandarines marocaines se concentrent dans une moindre mesure sur le marché de l’UE. En 2022, l’UE ne représentait que 21 % des exportations totales de mandarines du Maroc, et le Royaume-Uni – 9 % supplémentaires. Pendant ce temps, seuls trois pays non membres de l’UE ont importé plus de la moitié de toutes les mandarines exportées du Maroc l’année dernière.

La Russie représentait un cinquième des exportations totales de mandarines du Maroc, tandis que le Canada et les États-Unis représentaient un autre tiers. La Russie a également réduit chaque année les importations de mandarines marocaines en raison de problèmes économiques et s’est tournée vers des fournisseurs de produits de qualité inférieure provenant d’autres pays. Contrairement à la Russie, les deux pays nord-américains ont augmenté leurs importations en provenance du Maroc.

L’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient sont d’autres destinations en développement actif pour les mandarines marocaines, leurs parts dans les exportations totales du Maroc s’élevant respectivement à 10 % et 4 % en 2022. Les exportateurs marocains envisagent également certaines destinations plus éloignées pour leurs ventes, mais les volumes sont pas si grand dans ces cas. Par exemple, en 2022, le Bangladesh a importé 1 500 tonnes de mandarines marocaines, l’Inde – 1 200 tonnes et le Kazakhstan – 360 tonnes.

Les clémentines Nadorcott sont l’une des catégories les plus importantes des exportations de fruits du Maroc et sont considérées comme un véritable symbole de son activité fruitière et de sa fierté nationale. Cette variété à pelage facile presque sans pépins avec une saveur aigre-douce équilibrée a été développée au Maroc et commercialisée sous la marque Afourer depuis la fin des années 1980.

Les Domaines Agricoles, développeur d’Afourer, est la première société à commercialiser l’Afourer et détentrice de ses droits de licence. Au fil du temps, la production sous licence de clémentines Afourer est devenue disponible pour d’autres producteurs au Maroc, ainsi que dans d’autres pays, de l’Espagne au Pérou. Cependant, selon l’entente avec le titulaire de la licence, ils pourraient utiliser une étiquette de Nadorcott pour leurs produits.

Actuellement, la promotion mondiale de ces mandarines est dirigée par l’Association des producteurs de Nadorcott au Maroc, et les clémentines Nadorcott sont commercialisées sous le nouveau label de Nadorine, avec graine naturellement faible. Pour référence, Nadorine est un acronyme, qui combine le début du Nadorcott et la fin des mots mandarins.

Le propriétaire de la variété Nadorcott traite ses droits de licence assez scrupuleusement, et le secteur des fruits et légumes est périodiquement secoué par des scandales liés à son utilisation non autorisée. En 2021, les propriétaires de Nadorcott ont remporté une bataille juridique contre un agriculteur espagnol pour l’exploitation sans licence de la variété remontant à 2007. Au début de cette année, la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de l’Union européenne a confirmé le droit communautaire aux obtentions végétales pour la variété de mandarine Nadorcott. Cette décision a permis au Club des variétés végétales protégées (CVVP), qui gère la variété en Espagne et au Portugal, de poursuivre sa lutte contre sa propagation illégale. Cette affaire est liée à l’arrivée des mandarines Tango, qui ont été développées par l’Université de Californie Riverside et étaient assez similaires aux clémentines Nadorcott.

+ Quelques faits supplémentaires +

Voici d’autres faits intéressants sur le secteur des fruits et légumes au Maroc, qui a en effet de quoi être fier :

Le Maroc est l’un des plus grands producteurs de vins de raisin parmi les pays à majorité écrasante d’adeptes de l’Islam.

Le Maroc est l’un des plus grands fournisseurs d’oignons, de carottes et d’autres légumes du Sahel, une région africaine qui souffre depuis longtemps

Les figues de Barbarie, fruit d’Opuntia, sont des fruits très appréciés, littéralement cueillis le long des routes au Maroc

Le Maroc est la patrie des arganiers, dont les fruits, destinés à être transformés en huile de renommée mondiale, rendent littéralement folles les chèvres locales et permettent aux touristes de prendre des photos époustouflantes.

