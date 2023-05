Éducation – L’École Centrale Casablanca lance un nouveau Master Analyse des politiques publiques en développement

Événement. L’École Centrale Casablanca, établissement à caractère public sous tutelle du Ministère de l’Industrie et du Commerce vient de lancer, ce mercredi 30 mai 2023, son nouveau Master en politiques publiques, et s’appuie sur son modèle de gouvernance original et sa position de leader dans la formation d’ingénieurs de haut niveau au Maroc et en Afrique.

L’École Centrale Casablanca, première école d’ingénieur généraliste du Maroc et membre du prestigieux réseau international des Écoles Centrale (France, Chine, Inde et Afrique), ouvre de nouvelles perspectives avec le lancement du Master «Evidence based in developmentpolicy and design», dès septembre prochain, selon un communiqué rendu public.

Ce programme reflète la pédagogie innovante de l’école, axée sur la formation d’ingénieurs scientifiquement compétents, dotés d’une vision pluridisciplinaire et d’une ouverture sur le monde.

+ Former les futurs leaders de l’Afrique +

Fidèle à sa mission de former des ingénieurs d’excellence pour l’Afrique, l’École Centrale Casablanca se distingue par son approche holistique de l’éducation. En tant que hub académique d’envergure panafricaine, l’École Centrale Casablanca s’intègre parfaitement à l’écosystème entrepreneurial de la région du Maghreb-Afrique. Elle offre un accès privilégié au réseau international des Écoles Centrale et à la meilleure recherche scientifique mondiale, dans le but affirmé de former les futurs leaders de l’Afrique.

L’École Centrale Casablanca a conçu ce master en collaboration avec ID-Insight, une organisation mondiale renommée pour son expertise en analyse de données, pour offrir une formation spécifique à l’analyse des politiques publiques en développement, répondant ainsi aux besoins du marché.

Dans le contexte mondial actuel, les professionnels formés aux méthodes scientifiques d’évaluation des politiques publiques sont de plus en plus demandés sur le marché national et international du travail.

Le Maroc a donc pour ambition de se positionner comme le précurseur en la matière et la locomotive pour tout le continent africain. Enseigné entièrement en anglais, le master est reconnu par l’État marocain ainsi que par l’État français.

+ Un taux d’emploi des diplômés de plus de 90% +

D’une durée de 24 mois, le master offre une formation de haut niveau en économie quantitative notamment. Il répond à la demande croissante d’évaluation et d’expertise en matière de politiques publiques, et dispense une formation aux méthodes d’évaluation quantitatives et qualitatives, reposant sur une approche d’apprentissage par la recherche. Une partie importante des étudiants est destinée à intégrer directement le marché du travail après l’obtention de leur diplôme, tandis qu’une autre partie se lancera dans des programmes de doctorat.

Le Master favorise également les liens avec le monde socio-économique et offre une ouverture internationale, soutenue par un taux d’emploi des diplômés de plus de 90% en moins de trois mois après l’obtention du diplôme (chiffres concernant le cursus ingénieur).

Les diplômés de ce programme auront accès à des débouchés variés dans les secteurs publics et privés de l’action publique, tant au niveau local qu’international, tels que administrations et organismes publics et semi- publics, les cabinets de conseil privés, les organisations non gouvernementales, ainsi que les fondations et associations.

Article19.ma