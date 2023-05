Environnement – Maroc : les Communes sont appelées à « lutter contre les animaux errants » sans le recours habituel aux armes à feu (Circulaires)

Le temps d’agir sans violence. Ainsi, dans le cadre des efforts consentis par le ministère de l’Intérieur pour une gestion durable de la problématique des chiens errants et l’élimination de la rage, plusieurs actions ontété entreprises, a-t-on appris de sources concordantes.

Parmi ces actions on cite notamment :

− La diffusion de plusieurs circulaires incitant les communes à éviter l’utilisation des armes à feu et des substances toxiques (strychnine) pour l’élimination des chiens errants.

− La sensibilisation des communes sur l’importance et l’utilité de la méthode TNVR (Trap – Neuter – Vaccinate- Return) qui constitue une solution morale et efficace pour lutter contre l’errance de ces animaux et qui consiste à les capturer, les stériliser, les vacciner contre la rage, les déparasiter et les identifier par des boucles à l’oreille, ensuite les retourner dans le milieu où ils ont été capturés afin de leur éviter une désorientation et garantir la stabilisation leur nombre avec le temps.

Une méthode qui a fait l’objet d’une convention de partenariat, signée en 2019, entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et l’Ordre National desVétérinaires.

− L’accompagnement des collectivités territoriales et la mise en œuvre d’un programme sexennal (2019-2024) qui vise la création de 76 Bureaux Communaux d’Hygiène(BCH), dans le cadre de Groupements de Collectivités Territoriales (GCT), incluant les fourrières animalières et les centres antirabiques, avec un coût global de 608 MDH.

− La poursuite de la mise en œuvre de la convention de partenariat (ministère de l’Intérieur – ministère de la Santé et de la Protection Sociale – ministère de l’Economie et des Finances) en vertu de laquelle la direction générale des Collectivités Territoriales (DGCT)procède au versement d’un montant annuel de 40 MDH au profit de l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) pour l’acquisition des produits de vaccination antirabique(vaccins et sérums). Ces produits sont mis à la disposition du Département de la Santé pour une meilleure prise en charge vaccinale des personnes exposées à la rage, notamment au niveau des zones rurales.

− La contribution aux campagnes annuelles de vaccination des chiens à propriétaire.

Article19.ma