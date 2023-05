Washington et le Conseil de l’Europe imposent des sanctions à l’encontre des intermédiaires financiers Syriens

Ce mardi 30 mai, les États-Unis désignent, en vertu de la loi Caesar, deux sociétés de transfert de fonds syriennes et trois personnes affiliées qui apportent un soutien financier au régime d’Assad. Ces deux sociétés de change basées à Damas ont facilité des millions de dollars de transferts depuis 2021 vers des comptes de la Banque centrale de Syrie, désignée par les États-Unis, au profit du régime Assad, affirme-t-on.

Selon Antony J. Blinken, Secrétaire d’Etat américain, le Hezbollah, désigné par les États-Unis, a également utilisé ces sociétés de change pour transférer de l’argent d’autres pays de la région vers la Syrie. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts plus larges visant à priver le Hezbollah et l’Iran des ressources financières utilisées pour soutenir leurs activités malveillantes dans la région.

Par ailleurs, il a averti que toute personne étrangère qui fournit sciemment un soutien financier, matériel ou technologique important au gouvernement syrien, ou qui effectue une transaction importante avec ce dernier, « s’expose à des sanctions américaines ».

« Nous continuons d’exhorter les États de la région à examiner attentivement les atrocités commises par le régime sur le peuple syrien, dont certaines s’élèvent au niveau de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ainsi que les efforts continus du régime pour refuser à une grande partie du pays l’accès à l’aide humanitaire, malgré les exceptions à nos sanctions qui autorisent de telles activités humanitaires pour aider les personnes souffrant en raison de la cruauté du régime », a t’précisé Blinken.

Et d’ajouter : « Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour faire pression en faveur d’une réforme et promouvoir la responsabilité de ceux qui profitent des atrocités commises par le régime Assad et du déni flagrant des droits de l’homme ».

Les désignations d’aujourd’hui des entités Al-Fadel Exchange and Money Transfer Company et Al-Adham Exchange Company, et des individus Fadel Ma’ruf Balwi, Mut’i Ma’ruf Balwi et Muhammad Ma’ruf Balwi sont prises en application du décret 13582 et de la loi Caesar sur la protection des civils en Syrie (Caesar Syria Civilian Protection Act).

Article19.ma