Mobilité artistique – La Fondation Hiba en partenariat avec l’Institut Français du Maroc lance le Fonds ASF’ART

L’Institut Français du Maroc et la Fondation Hiba et à l’initiative du Fonds Roberto Cimetta, ont officiellement lancé ASF’ART, le premier fonds de mobilité artistique et culturelle au Maroc, qui a pour objectif principal de promouvoir la mobilité des jeunes artistes et des jeunes étudiants dans les filières de l’art, selon un communiqué.

En offrant des opportunités de participation à des événements artistiques et la découverte de lieux culturels, ASF’ART ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes artistes et étudiants dans les filières de l’art.

ASF’ART a été créé suite à une série de consultations initiées par le fonds Roberto Cimetta au Maroc, inspirant ainsi la Fondation Hiba et l’Institut Français à lancer le premier fonds de mobilité interne artistique et culturelle du pays.

Le fond s'adresse aux jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans

Les objectifs de ce fonds novateur est de promouvoir et faciliter la mobilité artistique nationale des professionnels des arts et de la culture et des étudiants, promouvoir et faciliter la mobilité des artistes et la diffusion de leurs œuvres au niveau national, accroitre l’accès à la culture et aux arts à l’échelle nationale, élargir les publics et participer au développement du marché artistique au Maroc, contribuer au développement des parcours professionnels des artistes et des étudiants et faciliter les échanges et la mise en réseau des artistes et étudiants avec les structures culturelles.

Ce fonds s’adresse spécifiquement aux jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans, toutes disciplines confondues, ainsi qu’aux étudiants dans le domaine de la culture et des arts.

En soutenant leur mobilité nationale, le fonds ASF’ART leur offre une plateforme pour participer à des festivals, des résidences, des expositions, des marchés artistiques, aux visites de musées et bien d’autres événements culturels. Offrant une chance unique pour ces talents émergents d’acquérir de nouvelles compétences, d’explorer de nouveaux horizons et de rencontrer des artistes et des acteurs culturels passionnants.

La demande se fait par soumission d’un formulaire de candidatures, qui sera publié sur le site web et différents réseaux sociaux de la Fondation Hiba et de l’Institut Français dès le 26 mai.

Un comité de sélection associant les partenaires du projets permet de sélectionner les « boursiers » et la Fondation Hiba se charge de la gestion du volet opérationnel du fonds.

Voici le lien vers le formulaire : https://forms.office.com/r/RLqA3itA37

