Vidéo / Musique – Un concert de chansons traditionnelles folkloriques bulgares a charmé l’audience Rabatie

Partenariat culturel. L’Ambassade de Bulgarie à Rabat a organisé lundi soir un spectacle magnifique « Les voix magiques » de chansons folkloriques interprétées par la célèbre artiste bulgare Nina Nikolina, chanteuse, compositrice et auteur de textes.

Pour rappel, le chant folklorique bulgare s’inscrit dans le cadre des traditions des Balkans où se croisent les influences byzantines, slaves et ottomanes. En termes de caractère et de moyens d’expression, il varie selon les régions dont il est originaire, c’est pourquoi il est divisé en fonction des zones folkloriques et ethnographiques.

À noter que cette musique est principalement un chant vocal ( un chant « a cappella » ) et l’accompagnement instrumental… La musique vocale, comme ce show à la salle Bahnini à Rabat, est interprétée par des femmes tandis que l’accompagnement instrumental musical est réservé généralement aux hommes.

Avant l’ouverture de ce spectacle, l’Ambassadeur de Bulgarie à Rabat, M. Plamen Tzolov a fait l’éloge de la coopération maroco-bulgare dans différents domaines, notamment le volet culturel.

Article19.ma