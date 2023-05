Partenariat – Israël signe trois accords avec le Maroc dans le secteur des transports

Israël a signé trois accords avec le Maroc dans le secteur des transports afin dans le cadre d’un renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ces accords autorisent l’utilisation des permis de conduire israéliens dans le royaume, encouragent le transport maritime direct et favorisent les échanges en matière de sécurité routière et d’innovation dans ce secteur.

En fait, la ministre des Transports Miri Regev a signé, ce lundi 29 mai, trois accords de transport pour faciliter les échanges entre Israël et le Maroc lors d’une visite dans ce pays d’Afrique du Nord, selon The Times of Israël, citant l’AFP.

Les accords permettront aux permis de conduire israéliens d’être utilisés sur les routes au yMaroc, encourageront le transport maritime direct entre les deux pays et faciliteront les échanges liés à la sécurité routière et à l’innovation dans le domaine des transports.

Mme Regev a signé les accords avec son homologue marocain, Mohamed Abdeljalil.

+ 200.000 Israéliens ont visité le Maroc en 2022 +

Par ailleurs, la ministre a tweeté dimanche qu’elle prévoyait de se rendre et d’allumer une bougie sur la tombe de son grand-père, qui « a eu la chance de vivre une longue vie au Maroc ».

Le Maroc a a normalisé ses liens avec Israël en décembre 2020, dans le cadre d’une série d’accords connus sous le nom d’accords d’Abraham, soutenus par l’administration du président américain de l’époque, Donald Trump, rappelle la même source.

Et d’ajouter, qu’en échange, Rabat a obtenu une concession clé de Washington : la reconnaissance officielle de sa souveraineté sur le Sahara.

Depuis l’accord de 2020, les liens entre le Maroc et Israël se sont développés rapidement, Rabat achetant des drones avancés et d’autres équipements militaires ainsi que des produits de cybersécurité.

Le commerce bilatéral entre Jérusalem et Rabat a augmenté d’un tiers en 2022, tandis que quelques 200 000 Israéliens ont visité le Maroc, selon les chiffres officiels. Quelques 700 000 Israéliens sont d’origine marocaine et nombre d’entre eux ont conservé des liens étroits.

Article19.ma