Diplomatie – M.Bourita: Le ministère veille au rapprochement des services consulaires aux MRE, par la création de 4 à 5 consulats par an

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, lundi, devant la Chambre des Représentants, que son département veille au rapprochement des services consulaires aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), à travers la création de 4 à 5 consulats par an.

Dans le cadre de l’optimisation de leurs prestations, les consulats du Royaume dans les différents pays du monde œuvrent au renforcement du contact direct avec les MRE, à la création des consulats mobiles pour davantage de proximité et à l’amélioration du »découpage consulaire », a indiqué le ministre, en réponse à des questions orales sur « la qualité des services consulaires ».

M. Bourita a, en outre, souligné que l’amélioration de ces services passe également par la création d’un portail électronique, d’un « guide consulaire unifié » et d’un centre d’appel multilingue, évoquant, dans le même sens, la gestion des frais consulaires à distance et l’amélioration des services de prise de rendez-vous.

Ces services se multiplient lors de l’opération Marhaba, qui vise à accompagner l’accès de la communauté marocaine résidant à l’étranger au Royaume et son retour dans les pays d’accueil, a-t-il noté.

Dans le cadre de sa volonté d’étendre les services consulaires, a ajouté le ministre, le Royaume assure une permanence dans ses consulats les samedis et dimanches, veille à l’extension du réseau consulaire en Afrique et aux États-Unis, en tenant compte des intérêts des MRE lors de l’élaboration des lois, indiquant, à cet égard, la possibilité de rouvrir les consulats de Tripoli et de Benghazi en Libye l’été prochain.

