Tourisme – Au Maroc, voici 20 villes à visiter cet été

Situé à l’extrémité nord-ouest de l’Afrique et à quelques minutes en ferry de l’Europe, le Royaume du Maroc est un endroit hors du commun à visiter.

Voici une liste de 20 villes à visiter proposé par le travel2next.com :

1 – Marrakech

Marrakech est l’une des plus grandes villes du Maroc, et une des villes les plus emblématiques avec des ruelles sinueuses de la vieille ville aux souks.

Cette région est habitée depuis plus de 4 000 ans, des agriculteurs berbères s’y étant installés au néolithique.

Le joyau du centre de Marrakech est Jeema el-Fnaa, une place au centre de la médina de Marrakech, est un site du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

C’est un endroit plein de stands de nourriture, c’est un endroit fantastique pour dîner et s’imprégner de l’atmosphère.

Parmi les autres sites culturels de Marrakech, citons le palais Bahia, la mosquée Koutoubia et le jardin Majorelle.

2 – Fès

Fès est la deuxième plus grande ville du Maroc et abrite plus d’un million de personnes, elle est situé au centre entre Tanger, Casablanca et Marrakech, dans un bassin entouré de collines avec la rivière Fès qui traverse son centre.

Presque toutes les villes marocaines ont une Médina, mais peut-être aucune n’est aussi impressionnante que la Médina de Fès, qui est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Fès est également une plaque tournante de l’artisanat et le meilleur endroit pour trouver des articles en cuir et en céramique, une visite à la tannerie Chouara est une expérience fascinante, et bien qu’elle ait une odeur pas comme les autres, c’est l’une des attractions touristiques les plus populaires de Fès.

3 – Tanger

Tanger est l’une des villes les plus célèbres du Maroc et la quatrième en termes de population, la ville balnéaire se trouve au nord-ouest du Maroc et dispose de bonnes liaisons par ferry avec l’Espagne, la France et l’Italie.

Tanger présente un mélange de cultures européennes et africaines, vous pouvez passer une journée à errer dans la Médina (vieille ville) et à explorer la Kasbah (forteresse) au sommet de la colline.

La grotte d’Hercule est un incontournable, ainsi qu’une visite au Cap Spartel pour s’émerveiller à la rencontre de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique.

Il existe également de nombreux cafés pittoresques et restaurants originaux à Tanger, et si vous êtes chanceux, vous pourriez tomber sur celui que Jack Kerouac ou Truman Capote fréquentaient autrefois.

4 – Essaouira

Essaouira est une forteresse balnéaire et un village de pêcheurs sur la côte ouest du Maroc, avec des bâtiments blanchis à la chaux et des ruelles sinueuses en pierre.

Les fans de Game of Thrones vont adorer cette ville, car de nombreuses scènes se déroulant dans les mythiques Slavers’ Bay et Astaop ont été filmées à Essaouira.

Comme de nombreuses villes marocaines, un voyage dans sa médina est le meilleur endroit pour commencer, sachant que celle d’Essaouira est construite au bord de l’océan Atlantique.

Promenez-vous sur les remparts de la ville balnéaire pour admirer le fracas des vagues et regarder les pêcheurs embobiner leurs prises.

Le marché est un endroit idéal pour acheter des œuvres d’art berbères traditionnelles ou un tajine fait à la main, pour un repas à l’extérieur, profitez des fruits de mer à Essaouira, car il est difficile de trouver plus frais que ce que vous trouverez dans cette ville.

5 – Meknès

Meknès est l’une des 3 premières villes à visiter au Maroc pour l’histoire berbère, la médina de Meknès regorge d’histoire marocaine.

Des tribus berbères qui ont d’abord colonisé la région à l’expansion de l’empire romain dans la région voisine de Volubilis, qui est une ville berbère partiellement fouillée au Maroc. Les ruines romaines sont impressionnantes et les explorer est un délice.

Vous trouverez des bâtiments impressionnants dans la ville de Meknès, notamment l’immense Grande Mosquée et la Madrasa Bou Inania, une université qui a ouvert ses portes au milieu des années 1300.

6 – Mohammédia

Mohammedia est à 25 km (15 miles) au nord de Casablanca, sur la côte ouest du Maroc, elle abrite un port grouillant de marins et de marchands depuis le 14ème siècle, et maintenant c’est aussi une ville balnéaire pour se détendre et bronzer.

À Mohammedia, vous trouverez un bon mélange d’ancien et de nouveau, vous pouvez visiter la Kasbah historique et le vieux port et passer du temps dans un complexe, un court de tennis ou un parcours de golf.

Il y a plusieurs criques et plages différentes que vous pouvez visiter aussi, et peut-être essayer de surfer.

7 – Casablanca

Casablanca est en tête de liste des grandes villes du Maroc et compte la plus grande population, la ville marocaine a inspiré le célèbre titre du film Humphrey Bogart des années 1940.

Casablanca est la ville la plus grande et la plus peuplée du Maroc, situé dans le nord-ouest du pays, c’est une plaque tournante de l’activité économique et commerciale.

De fortes influences françaises se mêlent à la culture arabe et islamique pour créer une atmosphère unique dans l’une des villes les plus reconnues du Maroc.

Une visite de la mosquée Hassan II est incontournable car cet incroyable bâtiment, avec son minaret de 210 m de haut, est la plus grande mosquée actuellement utilisée en Afrique et l’une des plus grandes au monde.

8 – Tétouan

Tétouan la ville du nord du Maroc, à environ 60 km à l’est de Tanger est l’une des villes du Maroc qui est un creuset de culture.

Comme Tanger, Tétouan est un port important, avec des ferries arrivant régulièrement de Gibraltar et d’Espagne.

Cette ville est connue pour sa culture, sa gastronomie, son art et son artisanat, avec des influences berbères, juives, espagnoles et andalouses qui se fondent ici.

Le Musée Archéologique, le Musée Ethnographique et le Centre d’Art Moderne sont de merveilleux endroits pour passer votre temps à Tétouan.

Vous pouvez également explorer ici la médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et profiter d’une vue sereine sur des centaines de maisons blanches.

9 – Agadir

Agadir est l’une des meilleures villes du Maroc pour des vacances côtières, c’est une autre ville balnéaire, plus au sud le long de la côte qu’Essaouira.

Bien que ce ne soit qu’à un trajet en bus de Marrakech, l’ambiance est différente, avec de l’air frais marin du front de mer.

Souk El Had d’Agadir, le marché local, regorge d’étals vendant des produits cultivés localement et de l’artisanat artisanal.

Pour une expérience plus insolite, visitez également le Crocoparc d’Agadir, un parc animalier abritant plus de 300 crocodiles.

10 – Asilah

À seulement 46 km au sud de Tanger, Asilah est une autre ville balnéaire marocaine, la ville est habitées depuis plus de 2 500 ans, y compris une occupation notable par les Portugais dans les années 1400.

Nagez dans l’océan Atlantique ou montez à dos de chameau le long de Paradise Beach, où les vendeurs vendent de la nourriture et des boissons.

Si vous êtes en visite en août, profitez du Festival international de la culture, où de nouvelles peintures murales sont peintes sur les murs de la médina chaque année.

11 – Rabat

Rabat est l’une des meilleures villes du Maroc pour le surf, la capitale du Maroc est une plaque tournante de l’activité et de la vie à environ une heure de Casablanca en train.

Vous trouverez une médina traditionnelle et le souk au milieu est une ruche d’activité, pleine d’habitants et de touristes.

Vous pouvez également visiter des musées d’art et d’histoire; le mausolée de Mohammed V est un spectacle impressionnant.

Le Maroc est célèbre pour son délicieux thé à la menthe et ses nombreuses spécialités locales, mais vous devez essayer Dwaz Atay à Rabat « biscuits au thé ».

Les biscuits marocains se présentent sous différentes formes, tailles et saveurs, vous devrez donc peut-être en essayer quelques-uns avant de trouver votre préféré.

12 – Tinghir

Tinghir n’est peut-être pas l’une des plus grandes villes du Maroc, mais elle est certainement intrigante, Tinghir (ou Tinerhir) se situe entre les montagnes du Haut et du Petit Atlas au centre du pays.

C’est une oasis de palmiers verts près des gorges de Todra, et bien que la nature soit un point culminant, elle regorge également de surprises culturelles.

Il est facile de se promener dans cette ville et vous trouverez probablement quelques bonnes affaires dans les étals de la médina, ou visitez le quartier juif et découvrez le fort français.

13 – Larache

Dans le nord-ouest du Maroc, Larache abrite plus de 125 000 personnes et est une ville formidable à visiter, peu importe ce que vous recherchez : Larache offre de la nourriture, de la culture, de l’histoire et des plages.

Larache a été influencée par le berbère, le romain, le grec, le portugais et même l’espagnol, contribuant à sa culture florissante et à sa scène culinaire.

Depuis Larache, visitez les ruines antiques de Lixus, une colonie romaine où, selon la légende, Hercule a volé des pommes d’or du Jardin des Hespérides, les ruines sont libres de visiter et beaucoup plus calmes que Volubilis à proximité.

14 – Ouarzazate

Ouarzazate est l’une des villes désertiques les plus incroyables du Maroc à visiter, situé du centre du Maroc, elle est souvent appelée la « porte du désert ».

Bordant le désert du Sahara marocain, Ouarzazate est l’endroit où vous trouverez l’un des plus grands studios de cinéma au monde, Atlas Studios.

Ce studio il a fourni la toile de fond pour des scènes d’émissions télévisées à succès Game of Thrones, Prison Break et The Amazing Race, ainsi que des films tels que Gladiator et Lawrence d’Arabie.

15 – El Jadida

El Jadida est l’une des meilleures villes à visiter au Maroc pour explorer l’héritage portugais.

Au sud de Casablanca, El Jadida abrite plus de 170 000 habitants et vaut le déplacement pour sa riche histoire portugaise.

La ville fortifiée portugaise du XVIe siècle est maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

En plus des sites historiques, El Jadida possède des universités et est le siège de l’une des meilleures équipes de football du Maroc.

16 – Al Hoceïma

Al Hoceima est une petite ville du nord-est du Maroc au bord de la mer Méditerranée, c’est l’une des villes les plus propres et les plus sûres du Maroc.

Quemado Beach ou Plage Cala Bonita, sont connues pour leurs eaux calmes et cristallines et leur sable doré, vous pouvez nager, bronzer sur ces plages ou même louer des kayaks et du matériel de pêche.

Le parc national d’Al Hoceima, juste à l’extérieur de la ville, est un excellent endroit pour la randonnée et le VTT, et vous aurez une vue imprenable sur la mer depuis certains des points culminants.

17- Oujda

La ville d’Oujda est située au nord-est du Maroc, près de la frontière algérienne, fondée il y a 1 000 ans, c’est aujourd’hui une ville d’environ 558 000 habitants.

Promenez-vous dans la médina et faites du shopping au Souk de Oujda, le marché central de la ville d’Oujda, où vous pourrez acheter de l’art, de l’artisanat et des délices culinaires marocains, notamment des dattes fraîches et des olives.

Oujda n’est pas aussi connue que les autres villes marocaines de cette liste, mais pour une expérience authentique, cela vaut toujours la peine d’être visité.

18 – Ifrane

Alors que le Maroc est connu pour ses plages, ses déserts et ses villes fortifiées, visiter Ifrane vous montrera une autre facette du pays.

Ifrane est située en hauteur dans les montagnes de l’Atlas, et la majeure partie de la ville que vous voyez aujourd’hui a été développée par les Français il y a environ 100 ans.

Elle a été créé pour offrir une retraite du soleil marocain, et vous y trouverez beaucoup d’influence européenne, y compris des plantes et des jardins.

Un voyage d’hiver à Ifrane vous permettra de skier à la station de ski Michlifen juste à l’extérieur de la ville. La montagne est populaire pour la randonnée et l’équitation en été.

Vous verrez probablement les singes macaques de Barbarie en voie de disparition dans cette région, qui viennent souvent en ville pour chercher de la nourriture. Si vous cherchez des animaux, gardez également l’œil ouvert pour les chacals dorés.

19 – Chefchaouen

Chefchaouen est l’une des plus belles villes à visiter au Maroc, aucune liste de villes marocaines ne serait complète sans Chefchaouen.

Presque tous les bâtiments de ce paradis à flanc de colline sont peints dans une nuance de bleu accrocheuse.

Vous y trouverez des maisons bleues, des restaurants, des boutiques et des ruelles et des escaliers entièrement bleus.

Chefchaouen est l’une des villes les plus photogéniques du Maroc, et chaque scène ressemble à une carte postale.

La ville est bleue depuis plus de 500 ans, bien qu’il existe de nombreuses histoires différentes sur les raisons.

Une fois que vous avez fini d’explorer les rues, imprégnez-vous de la vue d’en haut sur Chefchaouen c’est à 30 minutes à pied et vous aurez une vue plongeante sur les bâtiments bleus qui est incroyablement magnifique au crépuscule lorsque le soleil rose se couche derrière la ville bleue.

20 – Merzouga

Merzouga est l’une des charmantes villes à visiter au Maroc, située au sud-est du Maroc, Merzouga est très proche de la frontière avec l’Algérie et nichée parmi des dunes géantes.

À côté de Merzouga se trouve l’Erg Chebbi, l’une des plus grandes dunes de sable du Maroc et une vue incroyable.

Cette dune mesure plus de 25 km de long et peut atteindre 150 m de haut par endroits.

Une visite à Merzouga vous permettra de monter à dos de chameau, de camper sous les étoiles et de construire votre propre château de sable.

Article19.ma