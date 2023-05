7ème Art – Ouverture des candidatures pour le Festival du cinéma et de la mer de Sidi Ifni

La direction du Festival international du cinéma et de la mer de Sidi Ifni a annoncé l’ouverture des candidatures pour la participation à la 10ème édition de cet événement cinématographique.

Un communiqué des organisateurs précise que cette annonce s’adresse aux cinéastes, marocains et étrangers, pour la présentation de leurs candidatures en vue de concourir aux trois prix du festival (Grand prix, Prix de la mer et Prix du film documentaire).

+ Thème de la mer +

La même source a indiqué que les demandes de candidatures doivent être adressées avant le 20 août 2023, date limite, ajoutant que les films présentés doivent traiter du thème de la mer, leur durée ne doit pas dépasser 15 mn au minimum et 30 mn au maximum et qu’ils doivent être produits exclusivement en 2022-2023.

Cette manifestation artistique est organisée par l’association du Festival international du cinéma et de la mer, en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain, les Conseils communaux de Sidi Ifni et Mir Left, le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le Conseil provincial de Sidi Ifni, la direction régionale de la Culture et la province de Sidi Ifni.

Article19.ma