SIEL 2023 – Le pavillon de l’Institut français met à l’honneur les Editions Actes Sud

L’Institut français participera au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) qui aura lieu à Rabat du 1er au 11 juin, le Pavillon français mettra à l’honneur les Editions Actes Sud à l’occasion du 50ème anniversaire de leur prestigieuse collection Sindbad, qui a ouvert grand les portes de la littérature et de la culture arabe en France, selon un communiqué.

Outre de nombreux ateliers proposés au jeune public sur le stand français, l’IFM organise une dizaine d’événements hors les murs : à l’Institut français de Rabat et à la Salle Gérard Philippe. Une vingtaine d’auteurs et d’artistes seront conviés pour échanger sur leurs œuvres (parmi lesquels Yasmine Chami, Roland Gori, Joumana Haddad, Charles Berberian, François Atlas, Nancy Huston).

Pour plus d’informations voici le programme ci-dessous :

if-maroc.org

Article19.ma