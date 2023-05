Podcast – Nadia Fettah Alaoui : « le Maroc donne la parole aux pays du Sud » (FMI)

« Le Maroc donne la parole aux pays du Sud », a affirmé une conversation entre la Ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et Jihad Azour, directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du FMI, selon un podcast publié le 26 mai par le Fonds monétaire international.

Ce podcast enregistré dans le cadre de la série Governor Talk organisée par le FMI lors des réunions du printemps le mois dernier avant les réunions annuelles de cette année qui se tiendront à Marrakech en octobre, a été l’occasion de discuter la situation économique marocaine, ses challenges mais aussi les réformes entreprises par le gouvernement afin de passer les cap des crises successives.

+ Une économie diversifiée +

Récemment, le Maroc a obtenu une nouvelle ligne de crédit de flexibilité, faisant de lui le premier pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale et aussi dans d’autres parties du monde qui est en mesure d’obtenir ce type d’installation qui reconnaît l’effort que vous avez fourni.

À ce sujet madame la ministre a souligné que : « Le Maroc, grâce au partenariat, grâce aux réformes fortes qui ont été entreprises depuis deux décennies on pu, plutôt bien gérée la crise, avec une résilience économie. Mais l’objectif n’était pas d’arrêter la très forte réforme de l’agenda que nous avions ».

Face aux chocs successifs, la recette de la résilience est « la confiance que nous avions une vision, une certaine sérénité dans le dialogue avec toutes les parties prenantes et la population. C’était vraiment important parce que, comme vous l’avez mentionné à l’époque de Covid-19, nous avons eu tellement de chance d’avoir des vaccins à un stade très précoce que nous pouvions avoir directement, et aux transferts d’argent vers, les familles les plus vulnérables ».

Ajoutant que : « nous avons une économie diversifiée, ce qui a permis en fait d’avoir, un très fort rebond en 2021, de près de 8% et de se préparer, malheureusement, à cette, sécheresse sévère que nous avons en 2022 ».

En 2022, « nous n’avons malheureusement pas pu atteindre l’objectif de 3 % de croissance, nous étions plus de 1,5, mais au moins cette économie diversifiée, l’automobile, les engrais, le phosphate, même le textile, le tourisme a permis des revenus supplémentaires pour les devises fortes ».

Pendant la période Covid-19, « c’était l’un des rares pays où le secteur privé est également intervenu pour soutenir le gouvernement en fournissant, le soutien nécessaire aux personnes et aux moyens de subsistance ». Appuyant sur : « Nous œuvrons pour garder cette confiance du secteur privé, la confiance des syndicats, la confiance de la population, parce qu’on a besoin du secteur privé pour investir, pour créer des emplois ».

D’autre part, la gestion de l’eau est une priorités, pour la ministre : « Sa gestion est très importante parce que c’est une ressource vitale. Nous ne voulons plus gérer la sécheresse pendant trois ans. Nous voulons gérer le changement climatique en général et la rareté de l’eau, comme je dirais, le cas de base ».

+ « Personne n’a la recette qui marche éternellement » +

Nadia Fettah Alaoui a réitéré que : « Nous avons été bénis, sous la direction de sa majesté d’avoir un nouveau modèle de développement, la commission qui était en charge de la consultation a pris plus de deux ans pour consulter la population et lui demander ce qui est important. Les remontées, l’éducation, la santé, la protection sociale ».

« Sans aucun doute, l’état social était la chose la plus importante, et c’est ce que nous avons promis en tant que gouvernement, que ce serait la priorité un et deux et trois de construire cet État social parce que le dividende démographique est très important. Les jeunes ont besoin de nous pour leur construire un avenir meilleur ».

Soulignant que : « Nous avons une agence de sécurité sociale qui existe depuis environ 60 ans, avec moins de 8 millions de personnes bénéficiant de la Sécurité sociale d’ici un an en 2022 ».

Également L’éducation est une matière essentielle, l’école publique est la seule chance pour la majorité des jeunes dans notre pays, même si nous avons 300 000 jeunes qui abandonnent le lycée ou les écoles sans compétences.

Pour aller en avant madame la ministre a affirmé : « envisager de réajuster les politiques parce qu’on a besoin d’un dialogue permanent avec les parties prenantes, c’était l’un des, je dirais le plus important pour moi en tant que conseillers de ce nouveau modèle de développement, c’est celui du gouvernement ».

Notant que : « Les décideurs prennent cinq ans pour évaluer, cinq ans pour élaborer une stratégie et nous prenons 15 ans pour la mettre en œuvre. Nous devons être flexibles et agiles. Nous vivons dans un monde très turbulent, plein de vents contraires, et personne n’a la recette qui marche éternellement ».

+ Un monde à partager +

Le Maroc qui est indéniablement une porte d’entrée vers l’Afrique, mais aussi vers l’Europe, d’après madame la ministre : « Le Maroc est à un stade très précoce de conclure plusieurs accords de libre-échange avec de nombreux pays. Cependant, nous croyons fermement que cette ouverture de notre économie a contribué à la compétitivité du Maroc ».

Ajoutant que : « Nous devons être dans le global out. Nous avons du talent et beaucoup d’innovation et nous voulons juste un monde qui n’est plus à dominer, mais à partager ».

Il est à souligner cependant que : « Le Maroc ne demande absolument pas d’aide, nous demandons du commerce équitable. Il y a c’est sûr des tensions géopolitiques. J’’espère qu’à Marrakech en octobre, nous pourrons élever la voix du son mondial parce que nous voulons faire partie de la conversation mondiale ».

La ministre clôture que : « Le Sud global fera partie de l’avenir de toutes les conversations mondiales qui se déroulent sur les grands sujets ».

Article19.ma