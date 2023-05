Conjoncture – Lahlimi, préside le briefing des médias sur le « Compte Satellite de l’Emploi », le 30 mai prochain à Rabat

Le Haut Commissariat au Plan (HCP), sous la direction de M. Ahmed Lahlimi, organise une conférence de presse au cours de laquelle sera présenté le « Compte Satellite de l’Emploi », le mardi 30 mai.

La conférence est prévue à partir de 15h00, au sein de son siège sis à Hay Riad à Rabat, souligne le HCP dans un communiqué.

Au cours de ce briefing, il sera procédé à la présentation du « Compte Satellite de l’Emploi », qui constitue le cadre d’une base de données inédite au Maroc et en Afrique, conçue pour une meilleure compréhension du marché du travail en rapport avec les structures productives.

Elaboré à partir de sources statistiques sur l’emploi, des enquêtes sur les structures auprès des entreprises et de sources administratives, le Compte Satellite de l’Emploi permet d’affiner la mesure de la productivité et de donner de nouveaux éclairages sur la demande de travail et la rémunération salariale en relation avec la valeur ajoutée et les structures productives.

Article19.ma