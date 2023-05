Sites naturels – Voici où peut-on observer « la faune sauvage » au Maroc

Au Maroc, la nature sauvage est un paradis pour les amoureux de la faune, hors les villes et dans la nature sauvage vous pouvez apercevoir des pinsons délicats, des loups dorés et des oiseaux de proie rares qui « écrasent les os ».

Voici cinq lieux à ne pas rater, énumérés par le magazine américain National Géographique :

1. La grande migration au Nord du Maroc

Lorsque vous visitez le nord du Maroc au printemps ou en automne, cela vaut la peine d’apporter vos jumelles, chaque année, le ciel se remplit d’oiseaux.

La région est un couloir de migration important pour les espèces du Paléarctique occidental telles que les guêpiers, les cigognes, les coucous et les rossignols, qui se reproduisent en Europe et en Russie et, une fois l’été terminé, traversent le détroit de Gibraltar pour se rendre en Afrique.

Certains parcourent de grandes distances, notamment les sternes arctiques, qui s’arrêtent parfois au Maroc lors de leur voyage de retour annuel épique du cercle polaire arctique à la mer de Weddell en Antarctique.

Les bons endroits à regarder incluent les marais et les lagunes dispersés près de Larache, Moulay Bousselham et Kenitra, au sud-ouest de Tanger.

2. Les oiseaux de Merja Zerga

Le parc national de Merja Zerga, une zone humide protégée sur la côte entre Tanger et Rabat, est l’un des habitats les plus étendus du Maroc en son genre et un haut lieu de l’observation des oiseaux en Afrique du Nord.

Les sternes caspiennes, les huîtriers et les pluviers dorés s’y pressent toute l’année, mais l’espèce résidente qui fait vraiment chavirer les cœurs est la chouette des marais marocaine en voie de disparition : les oiseaux sont parfois aperçus survolant les rives herbeuses de la lagune de Merja Zerga, à la recherche de petits rongeurs.

En partie à cause du changement climatique, le parc regorge également d’oiseaux tout l’hiver, avec un grand nombre de migrants, notamment des flamants roses, des canards, des foulques et des avocettes qui s’attardent ici plutôt que de continuer plus au sud.

3. Les alouettes et les pinsons à ksar d’Aït Benhaddou

Il y a beaucoup plus d’oiseaux dans la région aride du Drâa-Tafilalet au sud du Haut Atlas que vous ne pourriez l’imaginer, bien que les identifier tous puisse être délicat ; tout comme les ksars de la région (villages construits de terre et de pierre), ils ont tendance à se fondre dans le décor.

Les LBJ classiques («petits boulots bruns») à rechercher comprennent les alouettes du désert, les pinsons trompettes et leurs très jolis cousins ​​​​de haute altitude, les pinsons aux ailes cramoisies africaines.

Avec la rivière Ounila à ses pieds, le ksar d’Aït Benhaddou, classé au patrimoine mondial, offre de grandes possibilités d’observation d’oiseaux : on y trouve souvent des traquets à couronne blanche, ainsi que des fauvettes, des hirondelles, des martinets et d’autres visiteurs saisonniers.

4. Des rapaces et des vautours aux montagnes du Rif

Des oiseaux de proie planent dans de nombreuses régions du Maroc, donnant un drame supplémentaire à des paysages monumentaux tels que les montagnes du Rif, qui abritent plusieurs espèces de vautours, et les gorges du Todra, où les aigles de Bonelli sont parfois aperçus.

Le Haut Atlas est un bastion pour les faucons et les gypaètes barbus (également appelés gypaètes) – de gros charognards qui se régalent de moelle osseuse. Connus localement sous le nom de « concasseurs d’os », ces oiseaux mordent ou laissent tomber des os d’animaux pour les briser. Vous pourrez même apercevoir des aigles royaux dans les montagnes, glissant sur les thermiques les plus élevés.

Pendant ce temps, la lagune d’Oued Massa, qui fait partie d’une réserve naturelle protégée au sud d’Agadir, est propice aux balbuzards pêcheurs et aux busards des roseaux.

5. Les serpents et les lézards au sud du Maroc

Les animaux terrestres ont tendance à être beaucoup plus difficiles à repérer que les oiseaux au Maroc, mais les macaques de Barbarie, les loups dorés et même les chats des sables peuvent être trouvés si vous savez où chercher. Les reptiles sont une cible plus facile.

À la nature sauvage du sud du Maroc vous pourrez trouver des vipères bouffées, des terrapins espagnols et des espèces plus inhabituelles telles que l’agile vipère à cornes du désert et le lézard à queue épineuse marocain. La tombée de la nuit, c’est votre chance de voir des geckos et des cobras égyptiens.

Article19.ma