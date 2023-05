Insolite – À 99 ans, une espagnole se porte « candidate » pour diriger une mairie

Née à Bilbao en 1924 et résidente de Patones, l’un des villages les plus touristiques de Madrid, María del Rosario Testa, se présente aux élections régionales et municipales de ce dimanche, avec l’ambition de diriger ce village médiéval des montagnes madrilènes et devenir ainsi la candidate la plus âgée au monde à diriger une mairie.

Élue conseillère municipale en 2019 à l’âge de 95 ans, ses promesses électorales sont claires : « doter Patones d’un parking public et offrir des prothèses dentaires gratuites pour toutes les personnes âgées ! »,

selon le site espagnole agenzianova.com.

Après quatre ans de mobilisation, lors desquels María del Rosario Testa, surnommé Charito a donné 150 interviews aux médias locaux et internationaux, la candidate du parti local ‘’Abuelas Por Patones’’ (Des grands-mères pour Patones) veut devenir la nouvelle mairesse de ce village divisé en deux quartiers : Le bas, qui compte environ 500 habitants, et le haut, belle enclave médiévale perchée sur la montagne où Charito et une cinquantaine d’autres villageois vivent dans des maisons d’ardoise, dignes d’une carte postale.

+ ‘’Abuelas Por Patones’’ +

Son premier souci est l’absence de parking public pour les nombreux visiteurs étrangers, qui se rendent dans le village et qui doivent actuellement laisser leurs voitures sur un terrain vague à plusieurs kilomètres de Patones de Arriba et prendre le bus pour visiter la partie haute du village.

C’est cette mesure phare qui l’a incitée à se présenter aux élections il y a quatre ans. ‘’Maintenant, je reviens pour insister sur le même sujet, parce que nous devons nous occuper de nos touristes pour qu’ils puissent se garer confortablement’’, dit-elle dans des déclarations aux médias locaux.

Mais ce n’est pas tout. Charito veut utiliser l’argent généré par le parking municipal pour subventionner des prothèses dentaires pour tous les retraités de la ville qui en ont besoin.

« L’idée m’est venue lorsqu’une voisine du quartier m’a dit qu’elle j’étais très belle et que j’avais de bonnes dents. Malheureusement, elle ne pouvait pas se le permettre, parce que c’est très cher. Si nous gagnons de l’argent grâce au parking, cette dame pourra se faire soigner les dents gratuitement et sera aussi belle que n’importe qui d’autre », explique-t-elle.

+ « Nous devons nous occuper davantage des citoyens » +

La mandataire de la liste ‘’Abuelas por Patones’’ propose également d’éliminer les câbles aériens qui défigurent la ville et d’augmenter le nombre de places dans la maison de retraite. « Nous devons nous occuper davantage des citoyens », reproche-t-elle aux partis politiques.

Charito, qui est arrivée à Patones de Arriba il y a 60 ans, est à la tête d’une liste « renouvelée » avec six autres femmes, deux nonagénaires, deux octogénaires et deux septuagénaires. ‘’Contrairement aux élections de 2019, cette fois, nous sommes plus jeunes, plus modernes et nous nous sommes faites plus belles pour attirer le vote masculin’’, plaisante-t-elle.

La longévité de Charito est inscrite dans son ADN. À leur époque, ses parents, José et María Ángeles, étaient le couple marié le plus âgé d’Espagne, avec respectivement 100 et 101 ans. C’est peut-être pour cette raison qu’elle envisage déjà un troisième mandat. « C’est la deuxième fois que je me présente aux élections, mais si rien ne change, je me lancerai pour un troisième mandat », annonce-t-elle.

Article19.ma